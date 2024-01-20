Война – дорогая вещь: как дроны могут уничтожать дорогостоящую технику врага

Украинские военные ежеминутно борются с российскими оккупантами и не дают им отбивать утраченные позиции. Одну из важных ролей в этом противостоянии играет техника.

Современная война – война технологий. И немаловажную работу на поле боя выполняют дроны. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил командир роты ударных БпАК Юрий Федоренко.

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"Война – достаточно дорогая штука. Если говорить о стоимости: дрон, например, FPV в среднем стоит около 500 долларов. Танк стоит около 3 миллионов долларов. Одного дрона будет недостаточно для того, чтобы полностью уничтожить танк, но где-то три дрона на один танк – полторы тысячи долларов и 3 миллиона – можно сосчитать", – отметил военный.

Работа дронов на поле боя

Средства БПЛА крайне эффективны на поле боя в ликвидации противника и его техники. Они экономически намного дешевле определенных огневых средств.

"Конечно, дополнительно есть нагрузка – это оборудование, которое мы используем, стоимость боеприпаса, также содержание военнослужащих, непосредственно воюющих на передней линии, обеспечение логистики, топлива и многое другое. Мощные результаты работы дронов и артиллерийских средств дает объединенное огневое влияние", – объяснил Федоренко.

Более того – дроны имеют свое преимущество в плане многократности применения. Статистически БПЛА могут совершать 5 – 7 вылетов до того, пока не выйдут из строя или их не собьет враг.

"Несмотря на то, что государство делает достаточно много для того, чтобы масштабировать производства удачных образцов внутри нашего государства как разведывательных, так и ударных дронов, динамика боевых действий очень и очень интенсивна. За счет своих возможностей и финансирования, к сожалению, государство полностью не может закрыть всю потребность фронта на 2024 год. Поэтому помощь каждого украинца чрезвычайно важна. Каждая копейка в донате – это плюс к приближению победы через уничтожение врагов за счет закупки необходимой для нас техники и средств", – подчеркнул Федоренко.

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