Могут ли дроны заменить артиллерию: командир батальона ударных БпАК развеял мифы

Бытует мнение, что в Украине нет снарядов, поэтому ВСУ компенсируют их недостаток путем использования беспилотников. На самом же деле средства БПЛА ударного типа действия никоим образом не заменят артиллерию.

Конечно, дроны – это неотъемлемый дополнительный инструмент огневого воздействия по врагу, который является достаточно высокоточным. Однако, как рассказал 24 Каналу командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, в ближайшие 50 лет, несмотря на технологический процесс, полностью заменить артиллерию в боевых действиях вряд ли удастся.

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"Нельзя утверждать, что у нас нет боеприпасов определенного калибра и сейчас FPV-дроны полетят и все уничтожат. Нет. Артиллерия есть артиллерия", – отметил командир батальона ударных БпАК.

Необходимы и БПЛА, и снаряды, и дальнобойные ракеты

Военный объяснил, что обязательно нужно работать над увеличением и масштабированием производства разведывательных и ударных БПЛА внутри нашего государства. Но одновременно активно работать над тем, чтобы международное сообщество выделяло необходимые пакеты военной помощи, и Украина получала необходимое количество боеприпасов как к ствольной артиллерии, так и к системам реактивного огня типа HIMARS.

Нашему государству еще "на позавчера" необходимы дальнобойные ракеты, например Storm Shadow и GLSDB – это то, что помогает "обескровливать" врага в тыловых частях. Чем больше ВСУ выбивают вражеские склады и логистические базы в тылу, тем меньше получает обеспечение группировки противника на передней линии. А чем больше "обескровленный передок" врага, тем больше способности у украинских военных как держать оборону, так и проводить ударно-штурмовые действия, отбивая каждый метр украинской земли.

Поэтому согласно запросам Генштаба, которые адресуются в сторону наших партнеров, я считаю, что весной этого года будут достигнуты положительные результаты. Поэтому определенное количество боеприпасов мы таки получим. Я в это свято верю, они нам очень-очень необходимы,

– отметил Федоренко.

Когда Украина сможет полностью перекрыть потребность в БПЛА

Юрий Федоренко рассказал, что его подразделение в начале 2023 года получало 20% средств БпЛА от государства и 80% от волонтерских организаций, украинцев и партнеров, которые финансово поддерживали из-за рубежа. По состоянию на март 2024 года батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" получает 60% беспилотников от государства и 40% от украинцев и волонтеров.

Положительные образцы БПЛА, которые эффективно зарекомендовали себя на фронте, они масштабировались в разы в производстве. Дополнительно происходит постоянная коммуникация между фронтом и производителями. Потому что, то средство, который был эффективен в начале 2023 года, он уже прошел 3 – 4 модернизации, чтобы продолжать быть эффективным в текущих реалиях введения боевых действий, потому что противник также приспосабливается,

– заметил боец.

Интенсивность боевых действий настолько высока, что даже при максимальном государственном финансировании и масштабировании производства, перекрыть потребности Сил обороны в БПЛА полностью не представляется возможным в 2024 году. По мнению Федоренко, если зафиксировать текущую линию боевого соприкосновения и нынешнюю динамику, умножить это на масштабирование производства в Украине и сбор тех или иных средств, то полноценное обеспечение украинских войск возможно не ранее второй половины 2025 года.

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