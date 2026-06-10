Детекторы не видят такие дроны: "Флеш" предупредил о новой опасности

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" проинформировал, что российские войска начали применять беспилотники типа "Молния" на новых частотах. Из-за этого большинство средств радиоэлектронного обнаружения не фиксируют такие БПЛА.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

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Какие детали?

"Флеш" предупредил, что сейчас противник применяет беспилотники типа "Молния" с работой в диапазоне видео частот 4,1 – 4,5 ГГц (4,3 – 4,5 ГГц).