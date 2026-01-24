Под прикрытием "доставки лекарств": Россия планирует продавать дроны "Молния-2" за границу
- Россия представила три новые модели дронов "Молния": Lightning 2, Lightning P и Lightning R, которые позиционируются как гражданские для экспорта.
- Несмотря на официальное гражданское назначение, дроны уже использовались в войне против Украины и имеют военное применение.
Россия представила три новые модификации дронов "Молния", которые планирует поставлять на экспорт. Официально все модели задекларированы как гражданские, в частности для доставки медикаментов в труднодоступные районы. Однако на самом деле эти беспилотники уже использовались в войне против Украины и имеют очевидное военное применение.
Об этом говорится в материале Defense Express.
Читайте также Россия могла впервые запустить по Украине "ракету-зомби": в Telegraph объяснили цель врага
О каких новых дронах идет речь?
Россия представила три новые модели дронов "Молния" – Lightning 2, Lightning P и Lightning R. Все они позиционируются как экспортные модели с якобы гражданским назначением. Дополнительным сигналом ориентации на зарубежных рынок стало и англоязычное название дронов.
По данным Defense Express, новые версии БпЛА отличаются заявленными характеристиками и сферами применения.
В частности, Lightning 2 официально предназначен для доставки грузов массой до 6 килограммов на расстояние до 50 километров. Среди возможных сценариев его использования называют транспортировку медицинских препаратов, обучение операторов БпЛА и мониторинг во время чрезвычайных ситуаций.
Однако на самом деле, очевидно его должны применять для ударов по наземным целям, устанавливая на него боевую часть,
– добавили авторы материала.
Речь идет также о возможности размещения FPV-дронов, антенн спутниковой связи, средств снабжения для подразделений на передовых позициях и катушек с оптоволокном.
Модель Lightning P позиционируется как самая быстрая в линейке – заявленная максимальная скорость составляет до 270 километров в час. Официально она предназначена для оперативного мониторинга местности. В то же время высокая скорость позволяет рассматривать Lightning P как потенциальный дрон-перехватчик, хотя подтверждений такого применения пока нет.
Третья модификация Lightning R отличается наличием мощной оптико-электронной системы с дневной и тепловизионной камерами с 30-кратным зумом, размещенными на гироскопическом подвесе. Официально эта версия заявлена как разведывательная и предназначена для наблюдения и мониторинга.
Россия модифицирует "Шахеды"
Россия начала использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" с подвешенными ракетами Р-60, которые могут представлять дополнительную опасность даже после падения и содержать уран.
Формально боевая часть считается "закрытым источником слабого излучения", однако реальный уровень фона может существенно отличаться от показателей, указанных в советских инструкциях.
Кроме радиационного риска, она может иметь контактный, радиолокационный или комбинированный дистанционный взрыватель, что создает угрозу повторного взрыва.