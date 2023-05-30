Самим думать запрещено: российским СМИ дали методичку для освещения атаки дронов на Москву
Источник:Медуза
В ночь на 30 мая Москву снова атаковали беспилотники. Чтобы пропагандисты в истериках не путались, как именно нужно освещать эту информацию, им "сверху" срочно дали несколько советов, обязательных для выполнения.
Как рассказывать об атаках беспилотников на столицу страны-оккупантки и Подмосковья, указали российским СМИ в администрации Путина. Об этом "Медузе" рассказали источники в российских государственных и провластных СМИ.
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"Прекрасная работа ПВО" и "спокойные граждане"
В частности, у Путина хотят осветить несуразность тех, кто запустил дроны, и одновременно прославить собственные силы противовоздушной обороны. При описании "тревожных событий" СМИ "попросили":
- рассказывать и обращать внимание на якобы "успешную работу ПВО",
- освещать реакцию "федеральных служб" и руководства Москвы и Подмосковья как "мгновенную", а их работу как "качественную и сосредоточенную".
Правда, интересно, что, несмотря на такую методичку с описанием успешной работы ПВО, сам Путин 30 мая таки признал проблемы с противовоздушной обороной в столице. Ее работу во вторник он назвал "удовлетворительным результатом", однако заявил, что есть над чем работать.
В то же время о самой атаке пропагандисты России должны говорить как о "провокации", цели которой так и не достигли. Более того, чтобы объяснить вообще причину внезапного появления беспилотников, российские медиа должны акцентировать на том, что задача атаки была "психологической", однако местные не поддались и якобы показали "спокойствие и выдержку".
Однако заметим, что с последним кремлевские власти таки немного "перегнули", ведь уже через несколько часов местные продемонстрировали в сети все свое "спокойствие". Раздавались как возмущение в сторону российских властей, так и призывы уничтожить Украину и ударить по Лондону.
Под горячую руку попали и свои
В "методичке" в администрации дали и указания о том, как цитировать комментарии по поводу атаки беспилотников:
- депутата Госдумы Александра Хинштейна,
- руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина, являющегося сыном бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина,
- российского террориста Игоря Гиркина "Стрелкова".
Согласно рекомендациям, информация обо всех их комментариях должна звучать с отрицательной окраской.
Указанные лица не угодили царю тем, что рассказывали ненужные детали атаки и реакции на нее. Так, Александр Хинштейн в телеграм-канале опубликовал "первичный перечень мест падения сбитых БПЛА возле Подмосковья", из которого следовало, что один из беспилотников сбили вблизи резиденции российского диктатора "Ново-Огарево" в селе Усово. Более того, по информации российских СМИ, атака была нацелена именно на путинскую элиту.
Алексей Рогозин же рассказывал, какие именно типы беспилотников могли использоваться при атаке на Москву и область, а "Стрелков" начал в сети поднимать панику заявлением, что глава российской столицы якобы срочно формирует группы для отправки в Донецк, Горловку и Шебекино. Там они должны ознакомиться с "опытом работы городских учреждений в условиях отрицательного влияния беспилотников".
Атака на Москву и область: коротко
- О массовой атаке беспилотников в России начали жаловаться в ночь на 30 мая, сразу после массированной атаки оккупантов на украинскую столицу. По данным местных телеграм-каналов, БпЛА якобы были нацелены на жилые дома.
- Более того, уже утром в России заявили, что в области гремели взрывы, причиной которых могла быть работа ПВО. Ведь, как сообщили оккупанты, в Подмосковье за утро якобы было сбито более 10 беспилотников.
- Через несколько часов атаку беспилотников признал и сам российский диктатор. Конечно, по его мнению, виновной традиционно оказалась Украина. Так что оккупанты якобы ударили по штабу военной разведки нашей страны.
- Кроме того, после тревожной ночи Путин бросился угрожать Украине ответом, из-за маразма забыв, вероятно, что он уже и так больше года ведет кровопролитную войну против нашего государства.