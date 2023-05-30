Самим думать запрещено: российским СМИ дали методичку для освещения атаки дронов на Москву

В ночь на 30 мая Москву снова атаковали беспилотники. Чтобы пропагандисты в истериках не путались, как именно нужно освещать эту информацию, им "сверху" срочно дали несколько советов, обязательных для выполнения.

Как рассказывать об атаках беспилотников на столицу страны-оккупантки и Подмосковья, указали российским СМИ в администрации Путина. Об этом "Медузе" рассказали источники в российских государственных и провластных СМИ.

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"Прекрасная работа ПВО" и "спокойные граждане"

В частности, у Путина хотят осветить несуразность тех, кто запустил дроны, и одновременно прославить собственные силы противовоздушной обороны. При описании "тревожных событий" СМИ "попросили":

рассказывать и обращать внимание на якобы "успешную работу ПВО",

освещать реакцию "федеральных служб" и руководства Москвы и Подмосковья как "мгновенную", а их работу как "качественную и сосредоточенную".

Правда, интересно, что, несмотря на такую методичку с описанием успешной работы ПВО, сам Путин 30 мая таки признал проблемы с противовоздушной обороной в столице. Ее работу во вторник он назвал "удовлетворительным результатом", однако заявил, что есть над чем работать.

В то же время о самой атаке пропагандисты России должны говорить как о "провокации", цели которой так и не достигли. Более того, чтобы объяснить вообще причину внезапного появления беспилотников, российские медиа должны акцентировать на том, что задача атаки была "психологической", однако местные не поддались и якобы показали "спокойствие и выдержку".

Однако заметим, что с последним кремлевские власти таки немного "перегнули", ведь уже через несколько часов местные продемонстрировали в сети все свое "спокойствие". Раздавались как возмущение в сторону российских властей, так и призывы уничтожить Украину и ударить по Лондону.

Под горячую руку попали и свои

В "методичке" в администрации дали и указания о том, как цитировать комментарии по поводу атаки беспилотников:

депутата Госдумы Александра Хинштейна,

руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина, являющегося сыном бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина,

российского террориста Игоря Гиркина "Стрелкова".

Согласно рекомендациям, информация обо всех их комментариях должна звучать с отрицательной окраской.

Указанные лица не угодили царю тем, что рассказывали ненужные детали атаки и реакции на нее. Так, Александр Хинштейн в телеграм-канале опубликовал "первичный перечень мест падения сбитых БПЛА возле Подмосковья", из которого следовало, что один из беспилотников сбили вблизи резиденции российского диктатора "Ново-Огарево" в селе Усово. Более того, по информации российских СМИ, атака была нацелена именно на путинскую элиту.

Алексей Рогозин же рассказывал, какие именно типы беспилотников могли использоваться при атаке на Москву и область, а "Стрелков" начал в сети поднимать панику заявлением, что глава российской столицы якобы срочно формирует группы для отправки в Донецк, Горловку и Шебекино. Там они должны ознакомиться с "опытом работы городских учреждений в условиях отрицательного влияния беспилотников".

Атака на Москву и область: коротко