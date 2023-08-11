Очень помогают дроны: боец ВСУ объяснил, как удается уничтожать мощную российскую технику

В последнее время украинские защитники пытаются уничтожать мощную вражескую технику с помощью дронов. Армейцы ее ищут, определяют, как это можно сделать, и проводят мини-операцию.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что дрон догоняет ее и уничтожает своим взрывом.

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"Однако в последнее время замечаются попытки контратаковать и у Клещеевки, и у Андреевки, когда враг применяет танки. Вместе с пехотой выходит и тогда появляется возможность работать по нему из противотанковых ракет, которые есть у нас на вооружении", – сказал Жорин.

Экс-командир полка "Азов" добавил, что подбить, например, российский танк Т-90 сложно. Он рассказал, что был случай, что такой танк оккупантов выдержал несколько ударов и смог отъехать.

"Далее с помощью дрона видели, что экипажу пришлось оставить машину и убегать. Однако это достаточно серьезное оружие у врага, с которым все еще иногда сложно бороться", – отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

Чтобы не встретиться снова

После первых прилетов артиллерии, дронов или противотанковых ракет экипаж россиян пытается покинуть технику. Впоследствии оккупанты пытаются ее вывезти. Если подбитый российский танк смог уехать с поля боя, то украинские армейцы его догоняют.

Охотимся, пока полностью его не уничтожаем. Понимаем, что есть шанс того, что его отремонтируют и нам снова с ним придется встретиться на поле боя,

– подчеркнул Максим Жорин.

Поэтому пока танк уязвим, малоподвижен и находится на открытой местности, защитники концентрируются над тем, чтобы довести дело до конца и уничтожить эту машину.

Потери врага