Выполняют очень много задач: насколько важны беспилотники на фронте

В украинской армии уже создано 17 рот ударных БПЛА. Однако в Минцифры считают, что количество дронов нужно еще увеличивать.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что производство дронов очень быстро и не является таким ценным, как, например, ракет. В то же время эффективное попадание ракеты производит поражение как 20 – 30 дронов-камикадзе.

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Нужно менять представление о дронах

Однако в целом дроны являются важным видом оружия. Они выполняют многие задачи – разведку, поражение целей.

То, что Украина делает серьезные шаги по увеличению количества дронов, это верный шаг. Нужно, чтобы украинские силы применяли их как можно больше,

– отметил военный эксперт.

В то же время, он отметил, что не стоит преувеличивать их значимость с точки зрения того, что это такой ценный и нужный вид оружия.

Военный эксперт объяснил важность использования БПЛА: смотрите видео

К дронам нужно относиться как к использованным снарядам, чтобы не создавать определенный ажиотаж. Ведь есть такие ситуации, что за потерянный дрон необходимо отписываться больше, чем за израсходованный артиллерийский снаряд,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Необходимо также изменять представление о дронах. Военный эксперт отметил, что беспилотник является элементом ведения боевых действий, но он не больше, чем патрон или снаряд, который при запуске может быть потерян. А иногда он может пролететь и мимо целей, потому что так бывает на войне.

Больше о беспилотниках на фронте

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что беспилотники являются важной составляющей, которая в частности поможет украинским силам в наступлении. Поэтому украинской армии необходимо огромное количество БпЛА. В первую очередь воздушные беспилотники. Ведь с надводными дронами во ВСУ "ситуация абсолютно нормальная".

Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о том, что в последнее время украинские военные поражают враждебную тяжелую технику дронами. По его словам, БПЛА позволяют выследить, догнать и уничтожить уже подбитую тяжелую технику оккупантов.

В то же время, Украина не прекращает создавать беспилотники собственного производства. Так, проходит тестирование дрона SpyGun, который сконструировали украинские инженеры и проектировщики, в зоне боевых действий. Этот БПЛА является разведывательным. Однако его можно использовать для корректировки огня.

Глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что дроны помогли украинским силам в деоккупации Украины, и сейчас они на фронте становятся эффективнее артиллерии. В Украине уже действуют в армии 17 рот ударных беспилотников. Федоров отметил, что к концу года производство БПЛА вырастет в 100 – 110 раз. Однако и этого количества дронов будет недостаточно. А Украина должна производить такое количество беспилотников, чтобы Россия больше никогда не отважилась на агрессию против нас.