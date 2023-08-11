Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що виробництво дронів дуже швидке і не є таким коштовним, як, приміром, ракет. Водночас ефективне влучання ракети спричиняє ураження як 20 – 30 дронів-камікадзе.

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Потрібно змінювати уявлення про дрони

Проте загалом дрони є важливим видом зброї. Вони виконують багато завдань – розвідку, ураження цілей.

Те, що Україна робить серйозні кроки зі збільшення кількості дронів, це правильний крок. Потрібно, щоб українські сили застосовували їх якомога більше,

– відзначив військовий експерт.

Водночас він зауважив, що не варто перебільшувати їх значущість з точки зору того, що це такий коштовний і потрібний вид зброї.

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До дронів потрібно ставитись як до використаних снарядів, щоб не створювати певний ажіотаж. Адже є такі ситуації, що за втрачений дрон необхідно відписуватися більше, ніж за витрачений артилерійський снаряд,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Потрібно також змінювати уявлення про дрони. Військовий експерт зауважив, що безпілотник є елементом ведення бойових дій, але він не більше, ніж патрон чи снаряд, який під час запуску може бути втрачений. А іноді він може пролетіти і повз цілі, тому що так буває на війні.

Важливо! Очільник Мінцифри Михайло Федоров наголосив, що дрони допомогли українським силам в деокупації України, і зараз вони на фронті стають ефективнішими за артилерію. В Україні ж вже діють в армії 17 рот ударних безпілотників. Федоров зазначив, що до кінця року виробництво БпЛА зросте у 100 – 110 разів. Проте й цієї кількості дронів буде недостатньо. А Україна має виробляти таку кількість безпілотників, щоб Росія більше ніколи не наважилась на агресію проти нас.

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