"Это очень плохо": командир "Цербера" рассказал, чем опасен российский "Рубикон"
Несмотря на потери и незначительные успехи на фронте, недооценивать возможности противника нельзя. Российские подразделения также совершенствуют технологии, особенно в сфере беспилотников.
В частности, речь идет об отдельных воинских частях российской армии. Об этом "24 Канал" рассказал командир подразделения "Цербер" Влад "Мазай", отметив, что есть только один способ, с помощью которого украинские подразделения БПЛА смогут получить преимущество.
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В чем российские подразделения БПЛА превосходят украинские?
Командир подразделения "Цербер" подчеркнул, что ему приходилось "встречаться" с двумя российскими подразделениями – "Рубиконом" и "Судный день".
Там бойцы работают хорошо и летают далеко. Это очень плохо. Они перекрывают логистику так, что мы пытаемся выкрутиться, выбраться, чтобы их объехать, придумать какую-то ПВО, чтобы уничтожить их дроны,
– сказал он.
Влад "Мазай" пояснил, что основное отличие между этими подразделениями и украинскими заключается в том, что, например, "Рубикон" спонсирует российский олигарх. Поэтому россияне получают все необходимое очень быстро – им не нужно писать заявления и ждать закупок.
"Почему наши подразделения проводят сборы? Чтобы быстро закупить оборудование и приступить к работе. Понимаю, что всем сложно. Однако если мы будем непрерывно получать дроны, будем работать не хуже, чем они. Мы знаем, ради чего мы здесь стоим", – отметил командир подразделения "Цербер".
Обратите внимание! Просим поддержать сбор средств для взвода БПЛА 31-й бригады по ссылке. Украинским защитникам необходимы генераторы, Starlink и EcoFlow.
Влад "Мазай" о преимуществе российских подразделений БПЛА: смотрите видео