"Это очень плохо": командир "Цербера" рассказал, чем опасен российский "Рубикон"

Несмотря на потери и незначительные успехи на фронте, недооценивать возможности противника нельзя. Российские подразделения также совершенствуют технологии, особенно в сфере беспилотников.

В частности, речь идет об отдельных воинских частях российской армии. Об этом "24 Канал" рассказал командир подразделения "Цербер" Влад "Мазай", отметив, что есть только один способ, с помощью которого украинские подразделения БПЛА смогут получить преимущество.

Смотрите также : Зеленский объяснил, чего не хватает для производства Patriot в Украине

В чем российские подразделения БПЛА превосходят украинские?

Командир подразделения "Цербер" подчеркнул, что ему приходилось "встречаться" с двумя российскими подразделениями – "Рубиконом" и "Судный день".

Там бойцы работают хорошо и летают далеко. Это очень плохо. Они перекрывают логистику так, что мы пытаемся выкрутиться, выбраться, чтобы их объехать, придумать какую-то ПВО, чтобы уничтожить их дроны,

– сказал он.

Влад "Мазай" пояснил, что основное отличие между этими подразделениями и украинскими заключается в том, что, например, "Рубикон" спонсирует российский олигарх. Поэтому россияне получают все необходимое очень быстро – им не нужно писать заявления и ждать закупок.

"Почему наши подразделения проводят сборы? Чтобы быстро закупить оборудование и приступить к работе. Понимаю, что всем сложно. Однако если мы будем непрерывно получать дроны, будем работать не хуже, чем они. Мы знаем, ради чего мы здесь стоим", – отметил командир подразделения "Цербер".

Обратите внимание! Просим поддержать сбор средств для взвода БПЛА 31-й бригады по ссылке. Украинским защитникам необходимы генераторы, Starlink и EcoFlow.

Влад "Мазай" о преимуществе российских подразделений БПЛА: смотрите видео