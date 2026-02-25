Не только РЭБ: боец ВСУ назвал главные проблемы в борьбе против дронов на оптоволокне

Россия активно применяет FPV-дроны на оптоволокне на фронте. С ними сложнее бороться, чем с обычными дронами.

Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов рассказал 24 Каналу, что основное преимущество врага – в количестве личного состава. Также военные на участке фронта, где воюет 1 ОШП, наблюдают преимущество врага в обычных FPV-дронах и FPV-дронах на оптоволокне.

Смотрите также ВСУ освобождают Днепропетровскую область, россияне приближаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю

В чем особенность дронов на оптоволокне?

По словам военного, если против обычных FPV-дронов можно бороться с помощью средств радиоэлектронной борьбы, то против дронов на оптоволокне они не действуют. Враг управляет дронам как раз через оптоволокно.

Также врагу не нужно находиться на высотах, как это бывает с обычными FPV-дронами. Они могут находиться на более безопасных позициях.

С дронами на оптоволокне противнику не нужно находиться на высотах. Он может запустить дрон на оптоволокне с любых участков местности. Запуск FPV на радиочастотах все же требует, чтобы запуск был на высоте. А тогда врага легче обнаружить,

– отметил военный.

Обратите внимание! Дроны на оптоволокне позволяют передавать данные быстро и без потери качества. Подробнее об этих дронах читайте в материале 24 Канала.

Дроны на оптоволокне: что известно