Россия создала новый род войск: боец НГУ раскрыл его эффективность

К сожалению, Россия достаточно быстро развивается в военной тематике, ведь война является одним из ключевых методов их заработка. Страна-агрессор участвовала во всех военных конфликтах, начиная с Чечни.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады “Рубеж” НГУ Андрей Отченаш, заметив, что сейчас россияне также продолжают развиваться. Они создали новый род войск, в который инвестируют немало средств.

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Что придумал враг

Новый род войск касается беспилотных систем. К 2030 году оккупанты хотят привлечь к нему 210 тысяч военнослужащих. Владимир Путин готов постоянно воевать и вкладывать миллионы долларов в свой военно-промышленный комплекс.

Беспилотные авиационные комплексы как Украины, так и России развиваются. Стоит отметить, что украинская армия – первая в мире создала отдельный ряд войск – Силы беспилотных систем. Он стремительно развивается и точно войдет в историю.

Россия тоже его развивает, совершенствует большое количество коптеров собственного производства, пытается идти в ногу со временем. К сожалению, в некоторых случаях им это удается даже лучше, чем нам хотелось бы,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

Кому принадлежит инициатива

По словам военного, все очень ситуативно. С точки зрения финансирования, инициативой владеют россияне. Они вкладывают больше средств в эту сферу, соответственно имеют большее количество дронов разных видов.

Но по качеству использования преимущество у Украины. Мы видим, что украинские дроны могут лететь на расстояние до 2000 километров и уничтожать объекты на территории России. Это уже не является для нас чем-то странным,

– отметил командир экипажа БПЛА.

Более того, Украина первая в мире страна, которая атакует территорию ядерного государства. Но россияне не имеют ничего нового, чтобы нам противопоставить. Поэтому в этом направлении украинцы точно на шагу впереди, потому что устанавливают тенденции, показывают силу не только в военном плане, но и геополитическом.

С точки зрения разновидностей коптеров, конечно, Россия впереди. Нужно понимать, что рядом с ней Китай, который предоставляет им огромное количество компонентов. Также есть Иран, который помогает создавать "Шахеды". К сожалению, в этом направлении оккупанты развиваются.