Эффективные на современной войне: в Украине протестировали дроны, управляемые через оптоволокно

В Минобороны Украины впервые протестировали FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптический кабель. Украинские производители представили более десяти моделей таких беспилотников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Некоторые БПЛА, что представили на показе, уже находятся на завершающем этапе кодификации и скоро будут поставляться для нужд Сил обороны.

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Для армии испытывают новые дроны

Как сообщили в ведомстве, отечественные производители не стоят в стороне от развития новых технологий. Они начали создавать FPV-дроны, управляемые через оптоволокно. Некоторые модели беспилотников могут нести боевой заряд до 3 килограммов. Работу современных дронов продемонстрировало Главное управление оборонных инноваций Минобороны во время презентационного тестирования.



В Украине тестируют дроны с оптоволоконным кабелем / Фото Минобороны Украины

За полетами наблюдали операторы БПЛА, которые в будущем будут использовать дроны с современной разработкой.

Враг продолжает наращивать способности по применению технологий управления дронами через оптоволокно, поэтому крайне необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте. Сегодня, в подтверждение этому, мы видим успешную работу средств и их эффективность и, что не менее важно, готовность к быстрому масштабированию этих технологий для обеспечения потребностей войска,

– сказал начальник управления беспилотных авиационных систем Минобороны Евгений Ткаченко.



Современные дроны могут улучшить борьбу ВСУ против врага / Фото Минобороны Украины

Тактико-технические характеристики дронов с оптоволоконным кабелем, которые были подтверждены во время демонстрационных полетов, положительно оценили воины ВСУ. Военные заинтересованы, чтобы такие беспилотники поставлялись на передовую.



Дроны с оптоволокном имеют хорошие характеристики / Фото Минобороны Украины

Почему дроны с оптоволокном нужны для ВСУ

Как отметил оператор БПЛА одного из военных подразделений Игорь, технология управления через оптоволокно вместо радиоканала не новая, но эффективна в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Дроны с этой технологией могут стать незаменимыми для успешного выполнения некоторых специальных задач на фронте.



Применение БпЛА с оптоволокном является эффективным / Фото Минобороны Украины

Беспилотники с оптоволокном не реагируют на системы РЭБ, ведь управляются через провод. Военные могут запустить несколько таких БПЛА сразу. Кроме этого, эти FPV-дроны показывают качественное изображение. Все характеристики дрона повышают его эффективность и возможность попасть в цель.

К тому же работу дрона, который управляется через оптоволокно, невозможно зафиксировать. Соответственно, врагу не удастся обнаружить, где сидит оператор.

Применение новейших технологий в армии обсуждают на государственном уровне

31 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел вторую Технологическую Ставку. На заседании представители государственных институтов, военные и украинские производители обсуждали усиление мобильных огневых групп современным отечественным оружием.