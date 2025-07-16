Уже эффективно сбивают "Шахеды": что известно о дронах-перехватчиках ODIN Win Hit

Милтек-проект ODIN сообщил, что нашел "антишахедное" решение. Их дроны-перехватчики могут сбивать не только "Шахеды", но и БПЛА "Гербера".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект ODIN.

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Дроны-перехватчики ODIN Win_Hit тестируют в боевых условиях

ODIN создал специализированный дрон-перехватчик.

Командой miltech-проекта ODIN разработано и сейчас уже испытано эффективное решение по уничтожению в воздухе вражеских ударных БпЛА типа Shaheed-136 с использованием высокоскоростного FPV дрона-перехватчика ODIN Win_Hit собственной разработки,

– написали там.

Основные технические параметры дрона-перехватчика от ODIN:

крейсерская скорость – 200–220 километров в час;

атакующая скорость – 280–300 километров в час;

продолжительность миссии полета – 7–10 минут;

диапазон высот для эффективного поражения – от 100 до 5000 метров.

Дрон можно запускать с ручной платформы, наземного пускового комплекса и воздушной платформы-носителя.

Эти БПЛА уничтожали "Шахеды"-136 и "Герберы" в небе над центральной частью Украины.



Работа дрона-перехватчика ODIN Win Hit по российским БпЛА / Фото ODIN

Разработчики совместно с рядом подразделений в составе сил ПВО, СБС и Сухопутных войск проводят интенсивные испытания, чтобы доработать дрон-перехватчик в реальных боевых условиях, а затем интегрировать его в комплексную программу подразделений по сбиванию ударных БПЛА.

Изготовление первой партии высокоскоростных дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit завершают. Это 100 беспилотников, которые вскоре передадут в верифицированные подразделения.