"Можем масштабировать до конца 2025 года": интервью директора АОЗ о дронах и уникальных проектах

Агентство оборонных закупок занимается закупкой вооружения и военной техники на нужды Сил обороны Украины. В основном Агентство работает в трех направлениях закупки боеприпасов, БПЛА, РЭБ и техника.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов в интервью 24 Каналу рассказал о дронах-перехватчиках для "Шахедов", новом уникальном проекте для закупки дронов напрямую военными и сколько всего дронов в год может производить Украина. Детали – читайте далее в материале.

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Три компании будут производить дроны-перехватчики для "Шахедов"

Чем отличается Агентство оборонных закупок от Государственного оператора тыла? Сейчас вы руководитель АОЗ, а раньше возглавляли ДОТ. Хочется понимать, чем это кардинально отличается сейчас?

Агентство оборонных закупок проводит закупки летальной номенклатуры. То есть это в основном вооружение и военная техника. Государственный оператор тыла проводит закупки нелетальной номенклатуры – это питание, вещевое обеспечение и горюче-смазочные материалы. Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла отличаются предметами закупки.

Относительно процесса, то на самом деле они не так уж и сильно отличаются. Оба агентства работают над тем, чтобы обеспечить ВСУ всем, что им необходимо, своевременно и в полном объеме.

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Командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", ссылаясь на разведку, сообщил, что Россия сможет запускать тысячу дронов в сутки уже этой осенью. Закупают ли уже сейчас для Вооруженных Сил дроны-перехватчики, или ведется в этом направлении работа?

В этом направлении некоторые закупки на самом деле уже частично состоялись. Уже происходит выполнение контрактов. Некоторые закупки будут проводиться как только найдут финансовый ресурс для того, чтобы их провести.

По противодействию такой угрозе как "Шахеды", эта задача на самом деле многоуровневая. Очень эффективно себя показали дроны-перехватчики, о которых мы говорим сейчас, и по которым недавно руководство государства встречалось с американскими партнерами для подписания соответствующих документов. То есть это один эшелон защиты.

Есть другие средства, которые используются для противодействия "Шахедам". Все то, что к нам доводят для закупки в этом направлении, мы или уже закупили, или сейчас закупаем.

Впрочем, нельзя сказать, что этого есть уже в достаточном количестве и мы можем абсолютно точно все сбивать. Прежде всего из-за того, что на самом деле технологию перехватчиков протестировали, чтобы все убедились в том, что она эффективна, не так давно. Соответственно, сейчас этот производитель наращивает свое производство, чтобы обеспечить нашу потребность.

Есть украинские производители, которые производят такое оружие? Или все-таки сейчас больше предложений на западном рынке? И есть ли, например, предложения от западных партнеров, чтобы передать нам это как бесплатную помощь?

На самом деле рынок перехватчиков, то есть дронов, которые перехватывают ударные дроны типа "Шахед" является достаточно новым. Той продукции, о которой я говорю, еще год назад или не было, или она была в прототипах. Сегодня мы законтрактовали 3 компании, которые производят такие перехватчики. Есть и украинская компания, есть и американская компания, о которой я упоминал несколько ранее.

В Украине заработает уникальная система для закупки дронов

Если продолжить тему дронов, то какие первоочередные потребности у наших защитников? Исчезла ли уже та проблема, когда, например, защитники хотят один дрон, а им приходит совсем другой? Хочется понимать, можем ли мы как государство, полностью удовлетворить эти потребности, или до сих пор нужно закупать определенные дроны за рубежом.

Если мы говорим о FPV-дронах, то это в основном украинское производство, то есть это наши украинские производители. И здесь ключевая проблематика пока то, как построена цепь поставок от сбора, потребности и до того, что распределяется на воинские части. Эта цепь не обеспечивает потребности, которые есть у той или иной бригады.

То есть бригада, например, хочет тот или иной дрон на одной частоте, а получает его на другой частоте. Есть понимание, что существует очень большая активность того, чтобы перепаивать буквально каждый дрон, который бригада получает от государства.

Для того, чтобы решить эту проблему, а именно очень длинный лаг между тем, что заказали военные и тем, что они получили, мы вместе с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ наработали и реализовали проект, как и нормативный, так и технический, который называется DOT-Chain Defence System.

Это цифровая среда, в рамках которой подразделения напрямую будут заказывать те дроны, которые им нужны, по контрактам, которые заключает АОЗ. Это позволит максимально приблизить производителя к потребителю, чтобы все пожелания были максимально учтены. В то же время, чтобы в рамках этой среды эти контракты должным образом выполняли, мы будем, со своей стороны, это контролировать.

Эту систему запускаем вот уже, то есть мы прошли достаточно длительный период нормативного регулирования и технической реализации этого инструмента. Ведь эта сфера, как вы понимаете, зарегулирована, в том числе из соображений информационной безопасности. Мы выполнили все необходимые требования, чтобы эта система соответствовала лучшим стандартам в этой области, и сейчас запускаем ее в пилотном режиме с 12 подразделениями.

То есть военные будут заходить на сайт, выбирать производителя и смогут так просто себе покупать дроны?

Вы все правильно поняли. Они действительно будут заходить в систему. Единственное, что это не публичный сайт. Это защищенная система. Мы заводим в эту систему всех пользователей, которые имеют полномочия от бригады. Далее они видят в системе, какие изделия доступны к заказу, которые могут отгрузить быстрее. Они выбирают эти изделия и дальше идет отгрузка, за которую платим мы как АОЗ.

То есть сама бригада, военная часть не заключает контракты, она не проводит оплату. Вся эта формальная составляющая и бюрократия на нашей стороне. Соответственно, мы можем со своей стороны значительно сократить этот путь от того, как бригада определилась относительно того, что она хочет, и до того, как она действительно получила желаемый дрон.

Сколько именно будет работать пилотный проект, если сейчас его протестируют и устранят ошибки в его работе?

Пилотный проект должен выявить те или иные сложности в его работе, чтобы их можно было устранить до того, как масштабировать его на сотни подразделений. Все должно работать без каких-либо препятствий. Это касается и организационной, и технической, и нормативной составляющей.

Мы точно вынесем определенные уроки, учтем их. Если изменения будут небольшими по нормативке или контрактов, то масштабирование может произойти до конца 2025 года. Если будут более значительные усовершенствования, то масштабирование будет несколько отсрочено.

Какой размер бюджета АОЗ на 2025 год?

Какой бюджет заложен на 2025 год и известны ли цифры на 2026-й? На какие потребности военных вы ориентируетесь, формируя бюджет? Что именно будете закупать больше в этом году, по сравнению с 2024 и 2023 годами?

На сегодня Агентство оборонных закупок оперирует годовым бюджетом в более 400 миллиардов гривен в рамках трех программ – боеприпасы, БпЛА и РЭБы и техника. Наибольшей по стоимости является программа боеприпасов, на втором месте – БпЛА и РЭБы и на третьем – техника.

Какие изменения произойдут в следующем году, будет понятно осенью, когда Вооруженные Силы Украины сведут потребности, определятся относительно приоритетов. И учитывая то, как они видят картину военных действий на 2026 год, будут определены приоритеты. По состоянию на сейчас об этом говорить рано.

Сколько дронов в год может производить Украина?

Полгода назад, после Нового года, сложилась ситуация, когда у производителей была недозагруженность и на их складах накапливалась техника, дроны. Изменилась ли ситуация и производители сейчас загружены на 100%? Также поддерживаете ли вы экспорт оружия?

Общая производственная способность наших производителей, если говорить о FPV-дроны, составляет ориентировочно от 8 до 10 миллионов изделий в год – в 2025-м. Это то, что декларирует сама индустрия. Как государство в 2025 году мы планируем выкупить ориентировочно от 4 до 4,5 миллионов дронов – количество будет частично зависеть от наличия финансового ресурса.

На закупку остальных мы не имеем финансового ресурса как государство. Соответственно дополнительная способность у производителей есть. Однако, как она будет загружена – или наши международные партнеры профинансируют это производство через так называемую "датскую модель", или это будет открытый экспорт, – не могу пока прокомментировать. Это станет понятно примерно во втором полугодии – действительно ли заработает на экспорт определенная номенклатура.

Сколько тогда не хватает финансирования, чтобы обеспечить потребности военных и загрузить всех наших производителей?

Если в среднем базовый FPV-дрон стоит 20 тысяч гривен за единицу, то эта недозагруженность в 5 миллионов изделий с тем, что есть способность на рынке, означает, что нужно еще дополнительно 100 миллиардов гривен только по этой номенклатуре. А это не единственная номенклатура, которая является дефицитной.

Почти все то, что требует фронт, не обеспечивается нами из-за нехватки финансового ресурса. Когда он появляется, то распределяется по приоритетам и не так, что одна категория финансируется на 100%.

Планы АОЗ по ИИ и другим проектам

По искусственному интеллекту, есть ли уже на этом направлении закупки? Потому что глава Минцифры Михаил Федоров говорил, что технология искусственного интеллекта позволит убрать операторов дронов с поля боя. Однако на это могут уйти годы. Появились ли у военных потребности в этом смысле и могут ли их удовлетворить производители в Украине и за рубежом?

Точно есть производители и инженерные команды, которые работают над тем, чтобы интегрировать ИИ. Я не готов сейчас сказать, что есть серийное производство таких дронов, которые бы мы закупали и о которых мне было бы известно. Как только появятся серийные производства и они будут готовы поставлять не пробные партии, а большие объемы для Вооруженных Сил Украины, вероятнее всего, оно появится в потребности. Тогда, мы будем его контрактовать.

Какие еще новые проекты, которые могут упростить жизнь военных, кроме маркетплейса, вы еще планируете?

Инструмент, о котором я говорил, мы хотим распространять и на другую номенклатуру, не только на дроны. Например, на РЭБы, сбросы под дроны. На все то, в чем у нас есть с одной стороны высоко конкурентное предложение, с другой – есть пользователи, которые имеют свои потребительские предпочтения. Все эти закупки постараемся переводить в цифровую среду.

Также мы объявили в электронной системе Prozorro закупку FPV-дронов по тактико-техническим характеристикам. Агентство оборонных закупок впервые это сделало. Ожидаем, что эти дроны у нас станут несколько дешевле, а их поставки – более плановым.