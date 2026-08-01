Дроны появились в Уфе: под ударом оказался один из ключевых НПЗ

В Уфе утром 1 августа раздались взрывы во время атаки беспилотников. По предварительным данным, под удар попал один из нефтеперерабатывающих заводов города.

Об этом пишет Supernova+.

Что известно об атаке на НПЗ в Уфе?

Утром 1 августа телеграм-каналы сообщили о атаке беспилотников на Уфу – столицу Башкортостана. По их данным, несколько дронов двигались в направлении промышленной зоны, где расположены крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия города.

Российские мониторинговые каналы сообщали о пролете беспилотников над Уфимским и Чишминским районами Башкортостана. Впоследствии в Орджоникидзевском районе Уфы заявили о работе противовоздушной обороны, а также о якобы сбивании одного из беспилотников.

В Уфе дроны провели атаку на промышленную зону с НПЗ / Фото Supernova+, Exilenova+

Один из дронов все же долетел и попал в НПЗ. В то же время пока точно не известно, какое именно предприятие подверглось удару, ведь в городе работают три больших нефтеперерабатывающих завода.

Пожар и взрыв в Уфе: смотрите видео

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что российская сторона якобы успешно отразила атаку БПЛА.

Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возник задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет,

– заявил Хабиров.

Уфа встретила утро с дронами: смотрите видео

По данным местных каналов, в районе промышленной зоны города, возможно, был осуществлен налет на нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим". Над предприятием видны два столба черного дыма. В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты.

Атака на НПЗ в Уфе: смотрите видео

Отметим, что Уфа является одним из ключевых центров нефтеперерабатывающей промышленности России. В городе работают сразу несколько больших нефтеперерабатывающих заводов, входящих в производственный комплекс компании "Башнефть" и обеспечивающих переработку десятков миллионов тонн нефти ежегодно.

На этих предприятиях производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется как гражданским сектором, так и военно-промышленным комплексом России. Помимо обеспечения внутреннего рынка, уфимские нефтеперерабатывающие заводы играют важную роль в экспорте российских нефтепродуктов и формировании доходов федерального бюджета.

Напомним, в Татарстане вечером 31 июля произошел пожар на одном из крупнейших нефтехимических предприятий Европы – заводе "Нижнекамскнефтехим". Пожар возник в Нижнекамске, расположенном более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.

Перед началом пожара местные жители сообщали о взрывах в районе промышленной зоны. На самом предприятии заявили, что возгорание произошло на одном из производственных объектов, а к ликвидации последствий привлекли оперативные службы.

По предварительным данным, очаг возгорания возник в цехе по производству полистирола, а впоследствии пожар удалось локализовать. Мэр Нижнекамска заявил, что утром российская система противовоздушной обороны якобы сбила беспилотник в районе города.