Щит для Европы, меч для Украины: Киев получил французские ударные дроны Rodeur 330

Французская компания EOS Technologie отправила Украине несколько ударных БпЛА Rodeur 330, способных преодолевать расстояние до 500 километров. Во Франции отмечают, что участие в поддержке Украины позволяет западным производителям тестировать свои разработки, в частности дроны, в реальных полевых условиях.

Об этом сообщает издание France 24.

Что известно о французских дронах?

В понедельник, 26 января, французское издание сообщило о передаче Украине нескольких беспилотников Rodeur 330. Известно, что эти БпЛА способны выполнять как разведывательные миссии, так и удары "камикадзе".

В Европе такую модель рассматривают преимущественно как средство обороны – "щит", тогда как в Украине эти дроны выполнят роль "меча".

Французская компания EOS Technologie разработала БпЛА Rodeur 330, который запускается катапультой и может находиться в небе до 5 часов.

Дрон имеет полезную нагрузку до 4 килограммов, радиус его действия до 500 километров, размах крыльев – 3,3 метра. Беспилотник может разгоняться до 120 километров в час и набирать максимальную рабочую высоту до 5 тысяч метров.

Президент компании Жан-Марк Зулиани отметил, что для французских производителей поддержка Украины является уникальной возможностью испытать свое оружие в полевых условиях.

Напомним, что в июне 2025 года компании EOS Technologie, KNDS France и DELAIR разработали и отправили Силам обороны Украины новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA.

Какую военную помощь для Украины предоставляют страны Европы?