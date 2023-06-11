В Калужской области снова упали дроны: россияне жалуются из-за повреждений

У россиян снова проблемы. Они пожаловались, что 11 июня якобы два беспилотника упали на территории Калужской области.

Из-за этого есть повреждения в домах. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, информирует 24 Канал.

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По словам губернатора, ночью 11 июня в Жуковском районе вблизи села Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. В результате этого пострадавших нет. Однако есть незначительные повреждения в двух садовых домах – у них выбиты стекла.

Кроме того, также в Мединском районе в лесном массиве якобы обнаружили место падения, вероятно, еще одного дрона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

РосСМИ отметили, что сейчас на местах падения БПЛА работают экстренные службы и полиция.

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