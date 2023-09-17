В ВСУ ответили, происходит ли координация с Румынией по сбитии российских дронов

Румыния заявила о готовности сбивать российские дроны, представляющие для нее угрозу. В Вооруженных Силах Украины это подтвердили и рассказали о сотрудничестве с Бухарестом.

Румынский генерал Георгиц Влад констатировал, что страна будет отрабатывать по БПЛА России в районе дельты Дуная. Это прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Сотрудничество Киева и Бухареста

По словам спикера, взаимодействие и координация между Украиной и Румынией в этом вопросе, конечно, присутствует, поскольку мы – страны-соседи. Средства защиты согласованные и при необходимости готовые будут применяться.

Очень тонкая граница боевой работы (где Украина должна сбивать дроны, а где Румыния – 24 Канал)… Граница пролегает по реке Дунай, а направление врагом беспилотников происходит очень близко у государственной границы,

– подчеркнула Гуменюк.

В то же время, как отметила спикер, такое решение абсолютно логично со стороны Бухареста. Оно означает, что Румыния наконец-то осознала угрозу российских беспилотных летательных аппаратов.

Страна-соседка, поняв опасность, готова защищать себя, что очевидно. Это абсолютно нормальная практика и адекватная реакция на существующую извне угрозу. Равно как Украина готова защищать себя с учетом, что рядом граница... Мы работаем с предупреждением партнеров, что рядом опасность.

Обратите внимание! Румыния – страна Североатлантического альянса. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона констатировал, что сотрудничество между Киевом и НАТО существует давно.

В то же время он прокомментировал возможность сбивания Бухарестом российских целей над Черным морем: "У Румынии есть средства, чтобы бороться с воздушными целями. Однако это достаточно серьезное политическое решение. Это вопрос не ко мне".

Падение дронов России в Румынии