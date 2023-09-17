В ВСУ ответили, происходит ли координация с Румынией по сбитии российских дронов
Румыния заявила о готовности сбивать российские дроны, представляющие для нее угрозу. В Вооруженных Силах Украины это подтвердили и рассказали о сотрудничестве с Бухарестом.
Румынский генерал Георгиц Влад констатировал, что страна будет отрабатывать по БПЛА России в районе дельты Дуная. Это прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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Сотрудничество Киева и Бухареста
По словам спикера, взаимодействие и координация между Украиной и Румынией в этом вопросе, конечно, присутствует, поскольку мы – страны-соседи. Средства защиты согласованные и при необходимости готовые будут применяться.
Очень тонкая граница боевой работы (где Украина должна сбивать дроны, а где Румыния – 24 Канал)… Граница пролегает по реке Дунай, а направление врагом беспилотников происходит очень близко у государственной границы,
– подчеркнула Гуменюк.
В то же время, как отметила спикер, такое решение абсолютно логично со стороны Бухареста. Оно означает, что Румыния наконец-то осознала угрозу российских беспилотных летательных аппаратов.
Страна-соседка, поняв опасность, готова защищать себя, что очевидно. Это абсолютно нормальная практика и адекватная реакция на существующую извне угрозу. Равно как Украина готова защищать себя с учетом, что рядом граница... Мы работаем с предупреждением партнеров, что рядом опасность.
Обратите внимание! Румыния – страна Североатлантического альянса. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона констатировал, что сотрудничество между Киевом и НАТО существует давно.
В то же время он прокомментировал возможность сбивания Бухарестом российских целей над Черным морем: "У Румынии есть средства, чтобы бороться с воздушными целями. Однако это достаточно серьезное политическое решение. Это вопрос не ко мне".
Падение дронов России в Румынии
- Во время атаки на Измаильский порт со стороны оккупантов в ночь на 4 сентября российские дроны упали на территории Румынии. Впоследствии в Госпогранслужбе страны заявили, что зафиксировали две детонации в этом районе
- Однако это не единственный кейс. За последнее время можно вспомнить три случая, когда вражеские БПЛА приземлялись по ту сторону украинской границы в районе Одесской области – в НАТО отметили, что следят за ситуацией.
- Решение этой проблемы было предложено у Зеленского. Советник главы ОП Подоляк сказал, что нужно либо больше систем ПВО предоставить Украине, либо разместить системы Румынии на границе с нашим государством.