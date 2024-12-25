Дроны СБУ взорвали в воздух склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области

СБУ ударила по военному складу в России. Именно отсюда поступали снаряды оккупантам на Краматорском направлении.

22 декабря утром россияне в Ростовской области жаловались на комбинированную воздушную атаку. Теперь стали известны ее результаты, передает 24 Канал со ссылкой на источник в спецслужбах.

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СБУ уничтожила оружие, которое враг использовал на Краматорском направлении

Оказалось, что СБУ устроили адский "хлопок" на складе боеприпасов полигона "Кадамовский".

Этот полигон является одним из самых больших в России и расположен вблизи Новочеркасска в Ростовской области.

В результате атаки вражеский состав полностью уничтожен. Именно его враг использовал для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. Благодаря усилиям СБУ, теперь у россиян значительные логистические трудности, существенно влияющие на способность вести боевые действия,

– сообщил источник.

На видео виден мощный взрыв после попадания дронов Службы безопасности и последующая детонация боеприпасов.

"Хлопок" вблизи Новочеркасска: смотрите видео



К слову, в ночь на 25 декабря украинские беспилотники снова атаковали страну-агрессорку. Взрывы звучали в Грозном и Курщине.В Воронежской области повреждены линии электропередачи