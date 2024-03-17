СБУ атаковала НПЗ в Краснодарском крае: это уже 12-й такой завод за последнее время
Ночью беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Стало известно, что эту атаку спланировала Служба безопасности Украины.
Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, за ночным "хлопком" в Славянске-на-Кубани стоит СБУ.
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Основная цель поражена
Так, в ночь на 17 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.
Как отмечает источник, СБУ провела эту операцию в сотрудничестве с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ.
Уже можно говорить об успешном результате – зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.
– говорится в сообщении.
Собеседник добавляет, что Служба продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала России и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.
В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.
Благодаря деятельности этого ведомства теперь аббревиатура "НПЗ" расшифровывается как "новый пылающий завод", уточнил источник.
Атака на Словянский НПЗ: что известно
- Ночью в Краснодарском крае раздались мощные взрывы. Местные жители говорили, что прилеты происходили один за другим. Отмечают, что произошло не менее 7 взрывов.
- Кроме того, россияне в очередной раз возмущались работой "пе-ве-о", которая не может справиться с неизвестными БПЛА.
- Впоследствии стало ясно, куда именно ударили дроны. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск Эко".
- Российские власти признали, что завод находился под обстрелом. Однако сообщили, что на территорию предприятия упал только один беспилотник, другие – нейтрализовали. Очевидно, процесс так называемой "нейтрализации" прошел неудачно, ведь кадры с места происшествия свидетельствуют, что на территории завода произошел большой пожар.
- Также оккупанты заявили об одной жертве. По их словам, с работником НПЗ от страха произошел сердечный приступ. Мужчина умер.
- В российском минобороны уже отчитались об отражении "массированной атаки". Так, оккупанты утверждают, что якобы "ликвидировали и нейтрализовали 35 дронов": 4 БПЛА над Московской областью, 3 – над Белгородской, 2 – над Калужской, 1 – над Орловской, 1 – над Ростовской, 4 – над Ярославской, 3 – над Курской, 17 – над Краснодарским краем.