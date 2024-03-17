СБУ атаковала НПЗ в Краснодарском крае: это уже 12-й такой завод за последнее время

Ночью беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Стало известно, что эту атаку спланировала Служба безопасности Украины.

Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, за ночным "хлопком" в Славянске-на-Кубани стоит СБУ.

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Основная цель поражена

Так, в ночь на 17 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

Как отмечает источник, СБУ провела эту операцию в сотрудничестве с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ.

Уже можно говорить об успешном результате – зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.

– говорится в сообщении.

Собеседник добавляет, что Служба продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала России и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Благодаря деятельности этого ведомства теперь аббревиатура "НПЗ" расшифровывается как "новый пылающий завод", уточнил источник.

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