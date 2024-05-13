В Минобороны оценили перспективу производства Украиной собственных дронов

В Минобороны оценили перспективу дальнейшего производства собственных дронов. Власти хотят привлекать к этому процессу университеты и предприятия.

Сейчас в Украине есть более 200 производителей дронов. Об этом в интервью рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет 24 Канал.

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"Мы хотим привлекать предпринимателей и бизнес к победе"

Умеров отметил, что Украина видит силы и средства российской армии и должна иметь преимущество перед врагом.

На сегодня мы уже имеем более 200 производителей (дронов – 24 Канал) и хотим привлечь университеты, инженеров в обществе,

– прокомментировал министр.

Так власть планирует построить инфраструктуру предпринимательства и создавать роботизированные системы, дроны, наземные и надводные системы.

Министр надеется, что такой подход привлечения предпринимателей позволит развивать и расширять также и программу ракетных систем.

"И мы хотим поощрять. Чтобы мы предпринимателям говорили, какие проблемы у нас есть, и чтобы решение этих проблем мы имели от них. Мы хотим привлекать предпринимателей и бизнес к победе, к нашему плану победы", – сказал Рустем Умеров.

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