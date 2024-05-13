В Минобороны оценили перспективу производства Украиной собственных дронов
В Минобороны оценили перспективу дальнейшего производства собственных дронов. Власти хотят привлекать к этому процессу университеты и предприятия.
Сейчас в Украине есть более 200 производителей дронов. Об этом в интервью рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет 24 Канал.
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"Мы хотим привлекать предпринимателей и бизнес к победе"
Умеров отметил, что Украина видит силы и средства российской армии и должна иметь преимущество перед врагом.
На сегодня мы уже имеем более 200 производителей (дронов – 24 Канал) и хотим привлечь университеты, инженеров в обществе,
– прокомментировал министр.
Так власть планирует построить инфраструктуру предпринимательства и создавать роботизированные системы, дроны, наземные и надводные системы.
Министр надеется, что такой подход привлечения предпринимателей позволит развивать и расширять также и программу ракетных систем.
"И мы хотим поощрять. Чтобы мы предпринимателям говорили, какие проблемы у нас есть, и чтобы решение этих проблем мы имели от них. Мы хотим привлекать предпринимателей и бизнес к победе, к нашему плану победы", – сказал Рустем Умеров.
Украинские дроны успешно поражают российские цели
- Ночью 13 мая россияне жаловались об очередной атаке дронов. В результате них была повреждена подстанция, а также нефтебаза. По целям в Липецкой и Белгородской областях работали дроны СБУ.
- Также на атаку БпЛА жаловались россияне и во временно оккупированном Крыму. Российское минобороны в утренней сводке 13 мая сообщило, что якобы уничтожило над полуостровом 7 беспилотников и 4 ракеты, а в Севастополе в бухте видели дым.
- За день до этого, 12 мая, дроны ГУР атаковали три российских завода. Они расположены в Волгограде, Людиново и Липецке.
- Также источники в разведке рассказали 24 Каналу, что дроны в ночь на 11 мая атаковали Волгоградский НПЗ. Он входит в публичное акционерное общество "Лукойл-Волгограднефтепереработка".