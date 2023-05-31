Российская пропаганда разоблачила инициатора атаки дронов на Москву

Неизвестные беспилотники с утра 30 мая атаковали Москву. Россияне неоднократно хвастались своей военной мощью, однако этот инцидент продемонстрировал, что российская столица абсолютно незащищена.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что пока нет никаких официальных подтверждений причастности Украины к атаке дронов на Москву.

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Что-то нереальное

Российская противовоздушная оборона не успела отработать по БПЛА, несмотря на то, что они не быстрые и летят 150 – 250 километров в час. Информация о количестве беспилотников, атаковавших Москву, разная. Минобороны России заявило, что дронов было 8, а российские СМИ – 32.

Общим зрелищем я доволен и поддерживаю подобные акции, кто бы за ними ни стоял. Главное, что это не мы – точка,

– сказал военно-политический обозреватель.

Расстояние от Украины до Москвы составляет 580 – 600 километров. Достаточно сложно представить, как дроны со скоростью 150 километров в час могли пролететь такое расстояние и их в течение этого времени не заметили ни ПВО, ни местные. Однако над Рублевкой в Московской области БПЛА почти сразу увидели.

"Очень интересное стечение обстоятельств", – отметил Коваленко.

Запускали из Подмосковья

Неизвестные беспилотники наделали немало шума в российской столице накануне 9 мая. Тогда Россия также обвинила во всем "украинских нацистов".

Ночью 3 мая в Кремле прогремели сильнейшие взрывы. Россияне заявили о якобы атаке беспилотников, традиционно обвинив во всем Украину.

Российский пропагандист Руслан Пухов заявил, что "дроны, нанесшие удар по Кремлю 3 мая", запускали из Подмосковья.

Руслан Пухов – действующий офицер российского ГРУ, пропагандист, занимающийся военной пропагандой и куратор западных военных псевдоэкспертов, делающих пророссийские заявления.

"Следовательно, это был внутренний фактор. Сейчас подобная ситуация. Дроны, которые запускали по Москве никто не видел сотни километров, но увидели под Москвой", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

По его мнению, плохая работа ПВО под Москвой дискредитирует Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. К тому же Коваленко предположил, что запускать беспилотники из Подмосковья могут ЧВК "Вагнера".

Реакция Украины и мира на атаку беспилотников на Москву