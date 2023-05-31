Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що наразі немає жодних офіційних підтверджень причетності України до атаки дронів на Москву.
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Щось нереальне
Російська протиповітряна оборона не встигла відпрацювати по БпЛА, попри те, що вони не швидкі й летять 150 – 250 кілометрів на годину. Інформація щодо кількості безпілотників, які атакували Москву, різна. Міноборони Росії заявило, що дронів було 8, а російські ЗМІ – 32.
Загальним видовищем я задоволений та підтримую подібні акції, хто б за ними не стояв. Головне, що це не ми – крапка,
– сказав військово-політичний оглядач.
Відстань від України до Москви становить 580 – 600 кілометрів. Досить складно уявити, як дрони зі швидкістю 150 кілометрів за годину могли пролетіти таку відстань і їх протягом цього часу не помітили ані ППО, ані місцеві. Проте над Рубльовкою у Московській області БпЛА майже відразу побачили.
"Дуже цікавий збіг обставин", – зазначив Коваленко.
Запускали з Підмосков'я
Невідомі безпілотники наробили чимало шуму у російській столиці напередодні 9 травня. Тоді Росія також в усьому звинуватила "українських нацистів".
Російський пропагандист Руслан Пухов заявив, що "дрони, які завдали удар по Кремлю 3 травня", запускали з Підмосков'я.
"Отже, це був внутрішній фактор. Зараз подібна ситуація. Дрони, які запускали по Москві ніхто не бачив сотні кілометрів, але побачили під Москвою", – наголосив військово-політичний оглядач.
На його думку, погана робота ППО під Москвою дискредитує Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова. До того ж Коваленко припустив, що запускати безпілотники під Москвою можуть ПВК "Вагнера".
Реакція України та світу на атаку безпілотників на Москву
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на атаки безпілотників по Москві та сказав, що такі інциденти надзвичайно приємно бачити. Однак Україна взагалі не причетна до цих подій.
- Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи атаку БпЛА на Москву, обіцяв передати подяку від змучених нічними обстрілами українців "кому треба".
- На ранкову атаку дронами на Москву відреагували представники США та Великої Британії. Попри те, що Україна не причетна до даного інциденту, Велика Британія наголосила, що українці мають право захищати себе за межами своїх кордонів.