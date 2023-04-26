Под Москвой снова упали дроны, а под Белгородом чуть не пострадала электроподстанция, – СМИ

Россияне снова жалуются на какие-то неизвестные добрые беспилотники и дроны, летающие в небе их страны. На этот раз летательные аппараты были замечены возле Москвы и под Белгородом.

Сейчас российские правоохранители ищут тех, кто в очередной раз запустил БпЛА и дроны, чтобы привлечь их к ответственности. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Под Москвой обнаружили два летательных аппарата

Вечером 25 апреля в Подмосковье два дрона якобы упали на приусадебные участки местных жителей. В сети рассказывают, что первый летательный аппарат приземлился около 17 часов вечера в селе Новосидориха Московской области. Россияне заметили, что модель этого дрона пока установить не удалось, поскольку на нем не было никаких опознавательных знаков.

Второй аппарат залетел в село Обухово в Раменском городском округе Московской области. Это произошло примерно в 20 часов вечера. На этот раз россиянам удалось обнаружить модель дрона. Это был SJRC F11, имевший при себе маленькую камеру.

Российские медиа также подчеркнули, что взрывчатки в двух дронах не обнаружили. Полиция пытается обнаружить, откуда эти аппараты были запущены.

Под Белгородом беспилотник пытался атаковать электроподстанцию

Утром 26 апреля стало известно, что якобы беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь в Белгородской области. По словам россиян, устройство не сдетонировало, поэтому каких-либо нарушений в работе подстанции якобы нет.

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