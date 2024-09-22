Сколько дронов ежегодно способна производить Украина: Умеров поразил цифрой

За время полномасштабной войны в Украине активно развилось производство ударных беспилотников. По количеству и качеству дронов наша страна значительно опережает Россию. Рустем Умеров заверил, что в планах властей и в дальнейшем удерживать это лидерство.

В эфире телемарафона министр обороны отметил, что в год Украина может произвести несколько миллионов дронов. Часть из них оплачивает государственный бюджет, а некоторые средства находят у партнеров, передает 24 Канал.

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Первенства не отдадим

Кроме того, Умеров отметил, что в 2025 году Украина не позволит россиянам обойти себя в производстве беспилотников. "В этом году мы будем производить уже в несколько раз больше", – подчеркнул чиновник.

Отдельно он добавил, что прилагаются усилия, чтобы ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая есть в нашей стране.

К слову, президент Зеленский указал на медленные поставки вооружения от Запада. Глава государства отметил, что Европа в 2024 году изготовила в полтора раза больше оружия, чем страна-агрессор. Однако несмотря на это, Украина уступала в количестве вооружения врагу на фронте.

В Forbes оценили темпы производства дронов и ракет в России. Ежемесячно оккупанты создают более 500 "Шахедов" и от 132 до 171 единиц ракет.