Боятся высунуться даже в туалет: разговор с командиром БПЛА об охоте на оккупантов

Украинские защитники эффективно применяют беспилотники, чтобы уничтожать российских захватчиков на фронте. Более того, оккупанты настолько дрожат от страха перед украинскими дронами, что боятся выходить из блиндажа, даже чтобы сходить в туалет.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эксклюзивном разговоре с 24 Каналом рассказал, как операторы дронов охотятся на российских военных. Больше интересного – читайте далее в материале.

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Как операторы дронов за один раз уничтожили 20 оккупантов

Экипаж БПЛА "Кара Небесная" четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины сейчас находится на Бахмутско-Лиманском направлении. Однако в целом бригада "Рубеж" защищает Украину сразу на нескольких направлениях. Где сейчас наиболее активизировались российские оккупанты, и где сейчас самая сложная ситуация?

Можно говорить за направление, где оборону держит бригада "Рубеж" и, собственно, наш экипаж "Кара Небесная". За последнее время враг активно проводит штурмовые действия. Буквально за последний выезд, в котором работал непосредственно, мы уничтожили около 20 единиц пехоты противника. Уничтожили их исключительно сбросами (с дронов – 24 Канал).

Еще отдельно, конечно, работали другие огневые средства. Сколько всего было "двухсотых" или "трехсотых" очень трудно сказать, но, собственно, экипаж уничтожил примерно 20 единиц противника.

Они действительно пытаются штурмовать, применяют авиацию. Например, вчера по позициям, где держит оборону наш экипаж и наша бригада, прилетело несколько КАБов. Это достаточно неприятная вещь. Но все-таки стараемся держать оборону и уничтожать врага как можно качественнее.

Как россияне применяют дроны

Аэроразведка НГУ "Рубеж" открыла сбор на Mavic и FPV-дроны. Эти беспилотники необходимы, чтобы корректировать артиллерию, делать сбросы, проводить разведку местности, а также поражать скопления живой силы и техники российских захватчиков. Присоединяйтесь к сбору

Когда мы говорим о фронте, то, конечно, сразу вспоминаем и о войне дронов. Западные аналитики говорят, что пока Китай, обходя санкции, поставляет России необходимые составляющие, у оккупантов все равно есть проблемы с беспилотниками, причем разного типа. Но что видите вы, и можете ли сказать на чьей стороне сейчас преимущество в войне дронов?

Трудно сказать, на чьей стороне преимущество, из-за того, что это очень ситуативная вещь. Но все же по количеству их значительно больше у врага. Больше в несколько десятков раз. Вот, например, на позициях, где держит оборону бригада "Рубеж", вражеские FPV прилетают буквально каждые 10 минут. Ты постоянно слышишь вражеские FPV в небе, действительно каждые 10 минут. Доходит до того, что моментами просто даже нет времени выйти из блиндажа, подышать свежим воздухом, условно говоря.

Однако работают наши системы радиоэлектронной борьбы и работают, конечно, и наши FPV-дроны. Разница в том, что враг сейчас применяет FPV как метод охоты. То есть они не летят по какой-то непосредственной цели. Они вылетели, ищут условную цель, и тогда, если она будет, дроны будут влетать туда, но не всегда качественно и не всегда удачно.

Наши же бойцы и пилоты пытаются непосредственно находить цель и вылетать по ней. Также пробуем уничтожать пехоту противника непосредственно в грузах и в их укрытиях.

Как защитники охотятся на оккупантов

Даже так называемые Z-военкоры признаются, что наших дронов боятся уже и оккупанты на поле боя. Но действительно ли они даже сдаются в плен, когда их видят?

Россияне очень сильно боятся наших сбросов, боятся "Кажанов" из-за того, что они наносят достаточно большие поражения. Например, "Кажан" может нести крупногабаритные боеприпасы и действительно уничтожать, просто разбирать в ноль их блиндажи. А вот малые "коптеры" уже охотятся за каждым солдатом пехоты.

"Кажан" – ударный дрон украинского производства. Масштабное использование этих беспилотников на фронте началось летом 2022 года.

Была такая ситуация, что наш экипаж настолько запугивал противника, что он не выходил даже с позиций. Они ходили в туалет непосредственно в блиндаже. Были неоднократные ситуации, когда мы видели, что военнослужащий России ходил сделать физиологическую потребность и не смог.

Россияне даже перебрасывали друг другу воду на шнурочке, потому что очень боялись выходить. Знали, что только они выйдут, то сразу "птичка" вылетает для того, чтобы их уничтожить. Поэтому это чрезвычайно важный сейчас род войск. Мы уже видим, что беспилотные комплексы всех видов – это самое эффективное оружие в современной войне.

Враг разработал новый дрон "Голубь"

Мы понимаем, что оккупанты также быстро учатся. В частности, недавно Россия разработала квадрокоптер-бомбардировщик "Голубь". Говорят, что он якобы способен нести большое количество гранат и работает по системе машинного зрения. Оккупанты уже используют его на поле боя, или пока его производство еще серийно не налажено?

Сейчас на линии, где оборону держит бригада "Рубеж", мы не заметили подобного применения. Но рано или поздно это должно было случиться. То есть я вообще удивлен, что они не начали использовать подобные "коптеры" еще раньше.

Надеюсь, что они будут применять эти "коптеры" в ограниченном количестве. Ведь это действительно хорошее оружие, которое можно качественно применять при правильных знаниях и правильном использовании.

Сколько дронов выпускают по украинским позициям

Вы упоминали, что у россиян, к сожалению, есть большое количество дронов, но количество – не всегда равно качеству. Например, российская компания "Стартим", которая занимается изготовлением беспилотников, была создана только в 2022 году. Соответственно она имеет еще незначительный опыт в производстве дронов. Поэтому эксперты говорят, что заявленные характеристики от производителей не соответствуют действительности. Заметно ли это на фронте?

Сейчас мы видим, что враг использует эти дроны достаточно качественно. Нельзя сказать, что они не умеют их использовать. Также заметно, что у них профицит дронов, поэтому опять же они могут вылетать просто для того, чтобы искать какие-то определенные цели.

Здесь вопрос в том, как наши бойцы пытаются и умеют противодействовать этому. В частности, как они используют системы радиоэлектронной борьбы, дробовики, системы защиты от сбросов, как они накрываются от своих позиций и тому подобное. То есть не так уж и трудно на самом деле посадить "коптер" противника. Конечно, что это очень зависит от пилотирования и от мастерства самого пилота.

Мне кажется, что все-таки украинские пилоты значительно качественнее из-за того, что они больше берегут FPV. Соответственно, они больше самосовершенствуются и имеют более профессиональные умения.

Когда противник чувствует, что у него нет абсолютно никакого дефицита "коптеров", соответственно их использует с определенным равнодушием. Если ты используешь что-то с определенным равнодушием, то не получаешь того результата, который должен быть.



Украинские воины умело применяют дроны против врага / Getty Images

Высшее военное руководство России также объявило развитие новейших технологий управления дронами-камикадзе приоритетными для российской армии на 2024 год. Какая ситуация сейчас? Сколько дронов, например, запускают по одному направлению сегодня?

Очень трудно сказать. Например, если это FPV, то может быть такое, что в день они будут отправлять и 50 дронов, и 100 дронов. Иногда – вообще за тысячу. Относительно разведывательных дронов, в частности стратегического типа, они тоже летают абсолютно постоянно.

Трудно сказать об их количестве из-за того, что ты не всегда понимаешь, что это одна и та же "птичка", или это какой-то совсем другой комплекс, или это новый комплекс, или они потеряли какой-то. Можно сказать, что они постоянно в небе – это абсолютно так.

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Противник очень-очень обеспечен. Противник знает, как использовать свои огневые средства, знает, как использовать свои разведывательные средства, и, к сожалению, использует их достаточно хорошо.

Силы обороны впервые сбили российский дрон с БМП Bradley

Вчера появилась информация, что в Украине экипаж американской боевой машины М2 Bradley смог сбить российский FPV-дрон. Аналитики Defence Express отметили, что это фактически первый такой случай. Может ли это свидетельствовать о том, что наши военные успешно нашли и отработали еще один новый способ борьбы с этими дронами?

На самом деле это очень редкий случай, который только показывает профессионализм наших бойцов, которые используют вооружение любого типа и любой страны лучше, чем та страна, которая, в принципе, его производила.

Это очередной показатель того, что украинская армия – это одна из самых мощных и подготовленных армий мира, которая умеет не только выполнять задачи, но и придумывать новые методы по уничтожению того или иного беспилотного комплекса.

Нужно понимать, что вражеский FPV – это очень маленький "коптер", небольшая цель. Поразить его с Bradley – это вау, действительно очень крутой результат, который заслуживает уважения. Экипаж этого автомобиля – это крутые ребята и львы, которые умеют реально использовать свое оружие на полную.

Поэтому, если это будет еще один случай, когда наши научились сбивать таким образом вражеские дроны, – супер. Но я склонен думать, что это все же редкий случай. А в дальнейшем будут применять рациональные методы уничтожения подобных дронов, например, из дробовиков, благодаря РЭБам и тому подобное.

О необходимости мобилизации

Западные аналитики на днях написали, что Россия все же сумела, к сожалению, решить свои кадровые проблемы, и сейчас набирает около 30 тысяч военнослужащих, контрактников в месяц. Что скажете о наших Вооруженных Силах? Сейчас активно мужчины присоединяются в ряды ВСУ?

ГУР МО уже давно говорило о том, что враг мобилизует или берет на контракт до 30 тысяч военнослужащих. Впрочем, в месяц мы уничтожаем обычно и большее количество людей на общем фронте. То есть они играют игру в ноль.

Относительно украинской ситуации, здесь очень играют роль российские ИПСО, в которые вкладывают просто миллионы долларов. Например, в разговоры о том, что тебя мобилизуют, и через два дня ты попадешь на фронт и тому подобное. Такого, конечно, еще не будет. Как только тебя мобилизуют, тебя отправляют в учебный центр, тебе пытаются предоставить полный пакет обучения для того, чтобы ты имел возможность выполнять боевые задачи.

Конечно, что очень многое зависит от самих новомобилизованных, чтобы они учились и чтобы не теряли свое ценное время на какое-то нытье и плач, а просто готовились. Относительно пополнения личного состава, я очень надеюсь, что закон о мобилизации улучшит ситуацию, потому что нам нужен личный состав.

Недавно я общался со своим побратимом, и мы пришли к согласию, что личный состав нужен больше всего и в большом количестве. Нам нужно, чтобы все бригады были обеспечены личным составом. Пока даже никто не говорит о демобилизации, мы говорим хотя бы о наполнении бригад личным составом, ведь если не будет личного состава, если не будет военнослужащих, которые будут держать фронт, то равнодушие каждого украинца будет приближать фронт к его дому.