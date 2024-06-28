Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ексклюзивній розмові з 24 Каналом розповів, як оператори дронів полюють на російських військових. Більше цікавого – читайте далі у матеріалі.

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Як оператори дронів за один раз знищили 20 окупантів

Екіпаж БпЛА "Кара Небесна"четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України нині перебуває на Бахмутсько-Лиманському напрямку. Однак загалом бригада "Рубіж" боронить Україну одразу на кількох напрямках. Де зараз найбільш активізувалися російські окупанти, і де зараз найскладніша ситуація?

Можна говорити за напрямок, де оборону тримає бригада "Рубіж" і, власне, наш екіпаж "Кара Небесна". За останній час ворог активно проводить штурмові дії. Буквально за останній виїзд, в якому працював безпосередньо, ми знищили близько 20 одиниць піхоти противника. Знищили їх виключно скидами (з дронів – 24 Канал).

Ще окремо, звісно, працювали інші вогневі засоби. Скільки загалом було "двохсотих"чи "трьохсотих" дуже важко сказати, але, власне, екіпаж знищив приблизно 20 одиниць противника.

Вони справді намагаються штурмувати, застосовують авіацію. Наприклад, вчора по позиціях, де тримає оборону наш екіпаж і наша бригада, прилетіло декілька КАБів. Це достатньо неприємна річ. Але все-таки намагаємося тримати оборону і знищувати ворога якомога якісніше.

Важливо! Аеророзвідка НГУ "Рубіж" відкрила збір на Mavic та FPV-дрони. Ці безпілотники необхідні, щоб коригувати артилерію, робити скиди, проводити розвідку місцевості, а також вражати скупчення живої сили та техніки російських загарбників. Долучайтеся до збору!

Як росіяни застосовують дрони

Коли ми говоримо про фронт, то, звісно, одразу згадуємо і про війну дронів. Західні аналітики говорять, що поки Китай, обходячи санкції, постачає Росії необхідні складники, в окупантів все одно є проблеми з безпілотниками, при чому різного типу. Але що бачите ви, і чи можете сказати на чиєму боці зараз перевага у війні дронів?

Важко сказати, на чиєму боці перевага, через те, що це дуже ситуативна річ. Але все ж за кількістю їх значно більше у ворога. Більше в декілька десятків разів. От, наприклад, на позиціях, де тримає оборону бригада "Рубіж", ворожі FPV прилітають буквально кожних 10 хвилин. Ти постійно чуєш ворожі FPV в небі, справді кожних 10 хвилин. Доходить до того, що моментами просто навіть немає часу вийти з бліндажа, подихати свіжим повітрям, умовно кажучи.

Проте працюють наші системи радіоелектронної боротьби й працюють, звісно, і наші FPV-дрони. Різниця в тому, що ворог наразі застосовує FPV як метод полювання. Тобто вони не летять по якійсь безпосередній цілі. Вони вилетіли, шукають умовну ціль, і тоді, якщо вона буде, дрони влітатимуть туди, але не завжди якісно і не завжди вдало.

Наші ж бійці та пілоти намагаються безпосередньо знаходити ціль і вилітати по ній. Також пробуємо знищувати піхоту противника безпосередньо у вантажах та в їхніх укриттях.

Як захисники полюють на окупантів

Навіть так звані Z-воєнкори зізнаються, що наших дронів бояться вже й окупанти на полі бою. Але чи справді вони навіть здаються в полон, коли їх бачать?

Росіяни надзвичайно сильно бояться наших скидів, бояться "Кажанів" через те, що вони завдають достатньо великі ураження. Наприклад, "Кажан" може нести великогабаритні боєприпаси й справді знищувати, просто розбирати в нуль їхні бліндажі. А от малі "коптери" вже полюють за кожним солдатом піхоти.

Довідка. "Кажан" – ударний дрон українського виробництва. Масштабне використання цих безпілотників на фронті почалося улітку 2022 року.

Була така ситуація, що наш екіпаж настільки залякував противника, що він не виходив навіть з позицій. Вони ходили в туалет безпосередньо в бліндажі. Були неодноразові ситуації, коли ми бачили, що військовослужбовець Росії ходив зробити фізіологічну потребу і не зміг.

Росіяни навіть перекидали один одному воду на шнурочку, тому що дуже боялися виходити. Знали, щойно вони вийдуть, то відразу "пташка" вилітає для того, щоб їх знищити. Тому це надзвичайно важливий зараз рід військ. Ми вже бачимо, що безпілотні комплекси всіх видів – це найефективніша зброя у сучасній війні.

Ворог розробив новий дрон "Голуб"

Ми розуміємо, що окупанти також швидко вчаться. Зокрема, нещодавно Росія розробила квадрокоптер-бомбардувальник "Голуб". Кажуть, що він нібито здатен нести велику кількість гранат і працює за системою машинного зору. Окупанти вже використовують його на полі бою, чи поки що його виробництво ще серійно не налагоджено?

Наразі на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", ми не помітили подібного застосування. Але рано чи пізно це мало трапитись. Тобто я взагалі здивований, що вони не почали використовувати подібні "коптери" ще раніше.

Сподіваюся, що вони застосовуватимуть ці "коптери" в обмеженій кількості. Адже це справді хороша зброя, яку можна якісно застосовувати за правильних знань і правильного використання.

Скільки дронів випускають по українських позиціях

Ви згадували, що у росіян, на жаль, є велика кількість дронів, але кількість – не завжди дорівнює якості. Наприклад, російська компанія "Стартім", яка займається виготовленням безпілотників, була створена лише у 2022 році. Відповідно вона має ще незначний досвід у виробництві дронів. Тож експерти кажуть, що заявлені характеристики від виробників не відповідають дійсності. Чи помітно це на фронті?

Наразі ми бачимо, що ворог використовує ці дрони достатньо якісно. Не можна сказати, що вони не вміють їх використовувати. Також помітно, що в них профіцит дронів, тому знову ж вони можуть вилітати просто для того, щоб шукати якісь певні цілі.

Тут питання в тому, як наші бійці намагаються і вміють протидіяти цьому. Зокрема, як вони використовують системи радіоелектронної боротьби, дробовики, системи захисту від скидів, як вони накриваються від своїх позицій тощо. Тобто не так вже і важко насправді посадити "коптер" противника. Звісно, що це дуже залежить від пілотування та від майстерності самого пілота.

Мені здається, що все-таки українські пілоти значно якісніші через те, що вони більше бережуть FPV. Відповідно, вони більше самовдосконалюються і мають професійніші вміння.

Коли противник відчуває, що в нього немає абсолютно ніякого дефіциту "коптерів", відповідно їх використовує з певною байдужістю. Якщо ти використовуєш щось з певною байдужістю, то не отримуєш того результату, який повинен бути.



Українські воїни вміло застосовують дрони проти ворога / Getty Images

Вище військове керівництво Росії також оголосило розвиток новітніх технологій управління дронами-камікадзе пріоритетними для російської армії на 2024 рік. Яка ситуація зараз? Скільки дронів, наприклад, запускають по одному напрямку сьогодні?

Дуже важко сказати. Наприклад, якщо це FPV, то може бути таке, що в день вони відправлятимуть і 50 дронів, і 100 дронів. Інколи – взагалі за тисячу. Щодо розвідувальних дронів, зокрема стратегічного типу, вони теж літають абсолютно постійно.

Важко сказати про їхню кількість через те, що ти не завжди розумієш, що це одна і та ж "пташка", чи це якийсь зовсім інший комплекс, чи це новий комплекс, чи вони втратили якийсь. Можна сказати, що вони постійно в небі – це абсолютно так.

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Противник дуже-дуже забезпечений. Противник знає, як використовувати свої вогневі засоби, знає, як використовувати свої розвідувальні засоби, і, на жаль, використовує їх достатньо добре.

Сили оборони вперше збили російський дрон з БМП Bradley

Учора з'явилася інформація, що в Україні екіпаж американської бойової машини М2 Bradley зміг збити російський FPV-дрон. Аналітики Defence Express зазначили, що це фактично перший такий випадок. Чи це може свідчити про те, що наші військові успішно знайшли та відпрацювали ще один новий спосіб боротьби з цими дронами?

Насправді це дуже рідкісний випадок, який лише показує професіоналізм наших бійців, які використовують озброєння будь-якого типу і будь-якої країни краще, ніж та країна, яка, в принципі, його виготовляла.

Це черговий показник того, що українська армія – це одна з найпотужніших і найпідготовленіших армій світу, яка вміє не тільки виконувати завдання, а й вигадувати нові методи зі знищення того чи іншого безпілотного комплексу.

Потрібно розуміти, що ворожий FPV – це дуже маленький "коптер", невеличка ціль. Вразити його з Bradley – це вау, справді дуже крутий результат, який заслуговує на повагу. Екіпаж цього автомобіля – це круті хлопці й леви, які вміють реально використовувати свою зброю на повну.

Тому, якщо це буде ще один випадок, коли наші навчились збивати у такий спосіб ворожі дрони, – супер. Але я схильний думати, що це все ж таки рідкісний випадок. А надалі застосовуватимуть раціональніші методи знищення подібних дронів, наприклад, з дробовиків, завдяки РЕБам тощо.

Про необхідність мобілізації

Західні аналітики днями написали, що Росія все ж зуміла, на жаль, розв'язати свої кадрові проблеми, і зараз набирає близько 30 тисяч військовослужбовців, контрактників на місяць. Що скажете про наші Збройні Сили? Чи зараз активно чоловіки долучаються до лав ЗСУ?

ГУР МО вже давно говорило про те, що ворог мобілізовує або бере на контракт до 30 тисяч військовослужбовців. Втім, у місяць ми знищуємо зазвичай і більшу кількість людей на загальному фронті. Тобто вони грають гру в нуль.

Щодо української ситуації, тут дуже грають роль російські ІПСО, в які вкладають просто мільйони доларів. Наприклад, в розмови про те, що тебе мобілізують, і через два дні ти попадеш на фронт тощо. Такого, звісно, ще не буде. Щойно тебе мобілізовують, тебе відправляють у навчальний центр, тобі намагаються надати повний пакет навчання для того, щоб ти мав можливість виконувати бойові завдання.

Звісно, що дуже багато залежить від самих новомобілізованих, щоб вони навчалися і щоб не втрачали свій цінний час на якесь ниття та плачі, а просто готувалися. Щодо поповнення особового складу, я дуже сподіваюсь, що закон про мобілізацію покращить ситуацію, бо нам потрібен особовий склад.

Нещодавно я спілкувався зі своїм побратимом, і ми дійшли до згоди, що особовий склад потрібен найбільше й у великій кількості. Нам потрібно, щоб всі бригади були забезпечені особовим складом. Поки що навіть ніхто не говорить про демобілізацію, ми говоримо хоча б про наповнення бригад особовим складом, адже якщо не буде особового складу, якщо не буде військовослужбовців, які триматимуть фронт, то байдужість кожного українця наближатиме фронт до його домівки.