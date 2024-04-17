Украина наращивает производство дронов: работает дроновая коалиция, украинцы изготавливают каркасы для беспилотников в своих домах. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, вскоре людям даже будут предоставлять специальные стандартизированные требования для создания БпЛА.

К теме Будет очень удивлять врага, - авиаэксперт сказал, на что способен новый украинский дрон-камикадзе

Могут ли дроны заменить артиллерию

Если удастся создать унифицированные требования к беспилотникам, то украинцы смогут создавать их каркасы самостоятельно с теми параметрами, которые необходимы Вооруженным Силам. Бойцы будут принимать их на вооружение, дальше оснащать микроэлектроникой и взрывчаткой.

Беспилотники важны. Есть множество видео, как они летают, попадают в цель, но ориентировочно – это треть от того, что вообще запускается. Работает украинский РЭБ, который "подавляет" даже свои дроны, есть friendly fire, есть российский РЭБ, поэтому долетает только треть,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

Кроме этого, стоит понимать, что беспилотник – это снаряд, который находится в воздухе. Он контролируется определенный промежуток времени, примерно 40 минут, в радиусе до 10 километров. В то же время артиллерия расположена за 20 – 30, иногда 40 километров. Беспилотниками ее не достать, только в исключительных моментах, когда есть ретрансляторы, когда очень технологически все решено. Поэтому без артиллерии нам не никак обойтись.

Россия засыпает снарядами украинские позиции, украинскую землю. Российское производство – это примерно 2 миллиона снарядов в год. Это то, что они объявляли, но не забывайте, что есть еще иранские, северокорейские боеприпасы. Недостатка в этом в России нет,

– отметил Иван Ступак.

Итак, беспилотниками заменить артиллерию нельзя. Когда оккупанты лезут на передовую, конечно, наши операторы БПЛА начинают гонять каждый российский танк, каждую БМП, иногда даже отдельных российских воинов, но, к сожалению, общей картины это не меняет.

Украина работает над масштабированием дронов