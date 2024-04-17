Украина наращивает производство дронов: работает дроновая коалиция, украинцы изготавливают каркасы для беспилотников в своих домах. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, вскоре людям даже будут предоставлять специальные стандартизированные требования для создания БпЛА.
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Могут ли дроны заменить артиллерию
Если удастся создать унифицированные требования к беспилотникам, то украинцы смогут создавать их каркасы самостоятельно с теми параметрами, которые необходимы Вооруженным Силам. Бойцы будут принимать их на вооружение, дальше оснащать микроэлектроникой и взрывчаткой.
Беспилотники важны. Есть множество видео, как они летают, попадают в цель, но ориентировочно – это треть от того, что вообще запускается. Работает украинский РЭБ, который "подавляет" даже свои дроны, есть friendly fire, есть российский РЭБ, поэтому долетает только треть,
– рассказал экс-сотрудник СБУ.
Кроме этого, стоит понимать, что беспилотник – это снаряд, который находится в воздухе. Он контролируется определенный промежуток времени, примерно 40 минут, в радиусе до 10 километров. В то же время артиллерия расположена за 20 – 30, иногда 40 километров. Беспилотниками ее не достать, только в исключительных моментах, когда есть ретрансляторы, когда очень технологически все решено. Поэтому без артиллерии нам не никак обойтись.
Россия засыпает снарядами украинские позиции, украинскую землю. Российское производство – это примерно 2 миллиона снарядов в год. Это то, что они объявляли, но не забывайте, что есть еще иранские, северокорейские боеприпасы. Недостатка в этом в России нет,
– отметил Иван Ступак.
Итак, беспилотниками заменить артиллерию нельзя. Когда оккупанты лезут на передовую, конечно, наши операторы БПЛА начинают гонять каждый российский танк, каждую БМП, иногда даже отдельных российских воинов, но, к сожалению, общей картины это не меняет.
Украина работает над масштабированием дронов
- Владимир Зеленский осмотрел новую модель барражирующего боеприпаса. Этот беспилотник может наносить удары на глубину более тысячи километров. Украинские бойцы уже используют это вооружение на фронте. Известно, что беспилотник имеет высокую маневренность и может поражать движущиеся и статические цели.
- Поставки дронов на фронт с начала 2024 года уже втрое превысила объем, который был в 2023-м. Заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский отметил, что 99% беспилотников на линии боевых действий – украинского производства. Он добавил, что дроны, которые могут лететь вглубь территории России на 1200 километров, – не окончательный лимит.
- Украинские беспилотники зарекомендовали себя даже лучше, чем иностранные. Среди причин этого – обратная связь от тех, кто использует БПЛА, а также большая конкуренция между компаниями, которые их производят. В Украине есть рост количества всех видов дронов: от FPV до дальнобойных.