Україна нарощує виробництво дронів: працює дронова коаліція, українці виготовляють каркаси для безпілотників у своїх домівках. Як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, невдовзі людям навіть надаватимуть спеціальні стандартизовані вимоги для створення БпЛА.
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Чи можуть дрони замінити артилерію
Якщо вдасться створити уніфіковані вимоги до безпілотників, то українці зможуть створювати їхні каркаси самостійно з тими параметрами, які необхідні Збройним Силам. Бійці прийматимуть їх на озброєння, далі оснащуватимуть мікроелектронікою та вибухівкою.
Безпілотники важливі. Є безліч відео, як вони літають, влучають в ціль, але орієнтовно – це третина від того, що взагалі запускається. Працює український РЕБ, який "придушує" навіть свої дрони, є friendly fire, є російський РЕБ, тому долітає лише третина,
– розповів ексспівробітник СБУ.
Крім цього, варто розуміти, що безпілотник – це снаряд, який перебуває в повітрі. Він контролюється певний проміжок часу, приблизно 40 хвилин, в радіусі до 10 кілометрів. Водночас артилерія розташована за 20 – 30, іноді 40 кілометрів. Безпілотниками її не дістати, тільки у виняткових моментах, коли є ретранслятори, коли дуже технологічно все вирішено. Тож без артилерії нам не ніяк обійтися.
Росія засипає снарядами українські позиції, українську землю. Російське виробництво – це приблизно 2 мільйони снарядів на рік. Це те, що вони оголошували, але не забуваймо, що є ще іранські, північнокорейські боєприпаси. Нестачі у цьому в Росії нема,
– зауважив Іван Ступак.
Отже, безпілотниками замінити артилерію не можна. Коли окупанти лізуть на передову, звісно, наші оператори БпЛА починають ганяти кожен російський танк, кожну БМП, іноді навіть окремих російських вояків, але, на жаль, загальної картини це не змінює.
Україна працює над масштабуванням дронів
- Володимир Зеленський оглянув нову модель баражувального боєприпасу. Цей безпілотник може завдавати ударів на глибину у понад тисячу кілометрів. Українські бійці вже використовують це озброєння на фронті. Відомо, що безпілотник має високу маневровість і може вражати рухомі й статичні цілі.
- Постачання дронів на фронт від початку 2024 року вже втричі перевищило обсяг, який був у 2023-му. Заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський зауважив, що 99% безпілотників на лінії бойових дій – українського виробництва. Він додав, що дрони, які можуть летіти вглиб території Росії на 1200 кілометрів, – не остаточний ліміт.
- Українські безпілотники зарекомендували себе навіть краще, ніж іноземні. Серед причин цього – зворотний зв'язок від тих, хто використовує БпЛА, а також велика конкуренція між компаніями, які їх виробляють. В Україні є зростання кількості усіх видів дронів: від FPV до далекобійних.