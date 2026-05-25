Об этом пишет The Telegraph.

Дроны меняют ход войны

В первые годы полномасштабного вторжения Украина в значительной степени использовала технику, вооружения и оборудования, предоставленные западными партнерами, хотя их применение имело определенные ограничения.

В материале отмечается, что такая стратегия оказалась не совсем эффективной, а после сокращения помощи со стороны администрации Трампа украинские силы, сохраняя доступ к западной разведке, были вынуждены больше полагаться на собственные решения, адаптивность и нестандартные подходы.

Численное превосходство России, где до полномасштабного вторжения проживало 141 миллион человек, "неизбежно привело бы к разгрому Киева" – во многом из-за высоких потерь, которых украинская армия не может себе позволить. Поэтому была нужна другая стратегия.

Тогда в украинской армии были созданы Силы беспилотных систем, которые выполняют боевые задачи с применением дистанционно управляемых аппаратов воздушного, наземного, надводного и подводного типа. Издание подчеркивает, что это первый в мире род войск, который специализируется именно на беспилотных технологиях.

Сегодня украинский сектор производства дронов систематически создает новые боевые решения и концепции, которые военные оперативно испытывают и параллельно обучают операторов их применению в бою. Сообщается, что в боевых действиях уже использовали более 170 различных типов беспилотных систем, в частности оптоволоконные и дальнобойные ударные дроны.

По иронии судьбы, много инноваций в сфере беспилотных аппаратов, таких как использование оптоволокна, пришли от россиян, но были скопированы и использованы с большей эффективностью командованием ВСУ Украины. Украина научилась использовать ловкость и талант своих операторов беспилотников, индивидуальный подход и предложения которых поощряются и принимаются с одобрением высшим командованием. Россия, наоборот, скатилась к сталинской автократии, которая с подозрением относится к любой личной инициативе,

– говорится в издании.

В то же время российский лидер Владимир Путин продолжает настаивать на проведении крупных наступательных операций с использованием значительных сил и техники. Подобный формат массированных атак не применялся со времен Второй мировой войны.

В материале отмечается, что созданная Путиным система безопасности построена на недоверии к индивидуальным инициативам и фактически подавляет самостоятельность на низшем уровне управления. Тогда как украинские войска действуют более точно и гибко.

Результаты войны в Украине сегодня меньше зависят от численности армий или количества техники, а больше – от инициативы военных и применения современных технологий.

Последние новости с фронта

Только за прошедшую неделю российские войска совершили 1 669 попытки наступления. Отметим, что такое количество является наибольшим с начала 2026 года. Ежедневно враг осуществлял от 216 до 253 атак по всей линии фронта.

Наибольшая активность врага фиксируется на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях в количестве 300, 194 и 136 соответственно.

На Сумском, Харьковском, Лиманском, Александровском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях ситуация не изменилась. Тогда в Купянске Силы обороны ликвидировали последнее скопление россиян, но часть города все еще остается в серой зоне. В то же время оккупанты продвинулись в районе трассы Бахмут – Славянск и южнее нее в районах сел Миньковка и Федоровка Вторая.

Кроме того, продвижение врага зафиксировано в окрестностях Константиновки. Россияне продвинулись у Плещеевки, а в районе западных окраин Константиновки – у Ильиновки.

Спецподразделение ГУР МО "Артан" провело зачистку поселка Степногорск и выбило оттуда врага.