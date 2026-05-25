Про це пише The Telegraph.

Дрони міняють хід війни

У перші роки повномасштабного вторгнення Україна значною мірою використовувала техніку, озброєння та обладнання, надані західними партнерами, хоча їх застосування мало певні обмеження.

У матеріалі зазначається, що така стратегія виявилася не зовсім ефективною, а після скорочення допомоги з боку адміністрації Трампа українські сили, зберігаючи доступ до західної розвідки, були змушені більше покладатися на власні рішення, адаптивність і нестандартні підходи.

Чисельна перевага Росії, де до повномасштабного вторгнення проживало 141 мільйон осіб, "неминуче призвела б до розгрому Києва" – багато в чому через високі втрати, яких українська армія не може собі дозволити. Тому була потрібна інша стратегія.

Тоді в українській армії було створено Сили безпілотних систем, які виконують бойові завдання із застосуванням дистанційно керованих апаратів повітряного, наземного, надводного та підводного типу. Видання підкреслює, що це перший у світі рід військ, який спеціалізується саме на безпілотних технологіях.

Сьогодні український сектор виробництва дронів систематично створює нові бойові рішення та концепції, які військові оперативно випробовують і паралельно навчають операторів їх застосуванню в бою. Повідомляється, що у бойових діях уже використовували понад 170 різних типів безпілотних систем, зокрема оптоволоконні та далекобійні ударні дрони.

За іронією долі, багато інновацій у сфері безпілотних апаратів, таких як використання оптоволокна, прийшли від росіян, але були скопійовані та використані з більшою ефективністю командуванням ЗСУ України. Україна навчилася використовувати спритність і талант своїх операторів безпілотників, індивідуальний підхід і пропозиції яких заохочуються та приймаються з схваленням вищим командуванням. Росія, навпаки, скотилася до сталінської автократії, яка з підозрою ставиться до будь-якої особистої ініціативи,

– ідеться у виданні.

Водночас російський лідер Володимир Путін продовжує наполягати на проведенні великих наступальних операцій із використанням значних сил та техніки. Подібний формат масованих атак не застосовувався із часів Другої світової війни.

У матеріалі зазначається, що створена Путіним система безпеки побудована на недовірі до індивідуальних ініціатив і фактично пригнічує самостійність на нижчому рівні управління. Тоді як українські війська діють більш точно та гнучко.

Результати війни в Україні сьогодні менше залежать від чисельності армій чи кількості техніки, а більше – від ініціативи військових та застосування сучасних технологій.

Останні новини з фронту

Лише за минулий тиждень російські війська здійснили 1 669 спроби наступу. Зазначимо, що така кількість є найбільшою з початку 2026 року. Щодня ворог здійснював від 216 до 253 атак по всій лінії фронту.

Найбільша активність ворога фіксується на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках у кількості 300, 194 та 136 відповідно.

На Сумському, Харківському, Лиманському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ситуація не змінилась. Тоді на у Куп'янську Сили оборони ліквідували останнє скупчення росіян, але частина міста все ще залишається у сірій зоні. Водночас окупанти просунулися в районі траси Бахмут – Слов'янськ і південніше від неї в районах сіл Міньківка та Федорівка Друга.

Окрім того, просування ворога зафіксовано на околицях до Костянтинівки. Росіяни просунулися біля Плещіївки, а в районі західних околиць Костянтинівки – біля Іллінівки.

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" провів зачистку селища Степногірськ і вибив звідти ворога.