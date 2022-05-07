Друг другу – Заболотов: как гуманитарный фронт кует победу на Ивано-Франковщине

Прямо сейчас на юге и востоке страны украинские военные сражаются за Независимость и целостность страни. В это же время в сотнях километров от линии фронта одна сельская община в Ивано-Франковской области без устали работает, чтобы обеспечить украинских военных амуницией и едой. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Заболотов – небольшой поселок на пути из Ивано-Франковска в Черновцы – держит свой гуманитарный фронт. Вокруг него сплотились жители, предприниматели, педагоги, волонтеры и местные власти. Каждый день они борются за нашу победу вместе с теми, кто сейчас воюет на фронте.

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Центр совместных действий запустил спрецпроект "Друг другу", чтобы рассказать, как в украинских общинах приближают победу. Третий эпизод одноименного подкаста, где рассказываем о Заболотове, можно послушать здесь. А специально для 24 канала мы подготовили текстовый репортаж о том, как заболотовчане вносят свой вклад в победу.

"Патриотическая Заболотовщина"

Из соображений безопасности текст не содержит конкретных адресов и описаний локаций.

Сразу после полномасштабного вторжения глава села Заболотов Петр Малиборский собрал активных жителей и предложил создать благотворительную организацию. Основной ее задачей должна была стать реакция на те гуманитарные вызовы, которые должны возникнуть уже через некоторое время. Впрочем, ожидается, что после войны организация не исчезнет, а останется в громаде и перепрофилируется.

Организацию назвали "Патриотическая Заболотовщина", а руководить ею предложили Роксолане Вакалюк, директору центра юношеского творчества. И хотя Роксолана преподает детям искусство, после вторжения она готова была защищать свой край с оружием в руках – но ее остановил муж.

Мой муж ушел в территориальную оборону. Я очень его просила, чтобы он взял меня с собой в первый день войны. А он сказал, что я нужна здесь, даже не зная, что мы создадим такую организацию,

– говорит Роксолана Вакалюк.

Так Роксолана начала координировать волонтерское движение общества, хотя признается, что тогда вообще не понимала, на что идет. Не знала, удастся ли ей найти команду, помещение, и согласится ли кто-нибудь оказывать хоть какую-то помощь. Впрочем, волновалась зря.

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"Вы знаете, когда мы начинали работу благотворительной организации, мы даже не знали, в каких масштабах сможем помогать и что именно будет поступать. Но когда мы бросили клич еще только местному населению, то каждый день начали поступать звонки из-за границы: Италия, Испания, Чехия. То есть об этом узнали наши земляки за границей и откликнулись. И я даже не говорю, сколько помощи принесли люди, жители нашей общины", – рассказывает Роксолана.

Фото – "Патриотическая Заболотовщина"

Волонтеры из мясного магазина

Кроме самих жителей, на призыв откликнулись и местные предприниматели.

Марта и Тарас Кравцы – владельцы небольшого семейного магазина "М’ясний кут". Мы общаемся с Тарасом, пока его жена говорит с посетителями, среди которых немало новых жителей поселка.

Тарас рассказывает, что точкой невозвращения для него стали авиаудары по аэродромам в родной Ивано-Франковской области утром 24 февраля. Тогда к нему обратился его товарищ: спросил, мог ли предприниматель дать немного продовольствия для военных, которые тогда находились на тех объектах. На что Тарас просто собрал все мясо, которое было на прилавке в тот день, и отдал его.

Однако было понятно, что разовая помощь проблему не решит: военным нужно есть постоянно. Тогда предприниматели в местной Facebook-группе начали просить людей приносить банки и развернули свой небольшой цех по производству консервированного мяса. Каждые 2 – 3 дня удавалось отдавать военным 200 – 300 банок. А кроме тех знаний, которые уже были, начали гуглить и изучать рецептуру разной продукции.

Начали смотреть, как закрывать каши разные, фасоль, горох, гречку. До рыбы так и не дошли, потому что там совсем другие технологии, другой температурный режим. Но в конце концов вернулись к "тушенке", потому что мы хорошо изучили, как правильно ее делать. А еще один вариант – фасоль с мясом. Вычитали в интернете, что это очень калорийно и обеспечивает длительную сытость, – рассказывает Тарас Кравец.

Но поскольку это дело – недешевое, а собственные сбережения – не вечные, предприниматели начали искать финансовую модель, которая помогла бы им зарабатывать средства на мясо для закруток и продолжать свое "мясное волонтерство".

На помощь пришел кофе. Предприниматели посчитали, что за 200 – 300 гривен много мяса они не купят, однако могут закупить хорошего кофе и заваривать его в магазине по умеренной цене. А на заработанные деньги – купить больше мяса для военных.

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Также к Тарасу обратился парень из Швеции, как оказалось позже, – с местными корнями. Он через соцсети узнал о деле, которое делают Кравцы, и захотел помочь. Однако от финансовой помощи предприниматели отказались, чтобы потом, после войны, никто не обвинял их в том, что они якобы строят свой бизнес на волонтерских деньгах. Тогда благодетель рассказал, что его отец занимается свиньями и может пожертвовать мясо. И так благодаря силе соцсетей шведы помогли накормить украинских военных.

Волонтерство Кравцев измеряется не только количеством закрытых банок, которые уехали на фронт или стратегический объект. В их магазин люди, в том числе оказавшиеся в Заболотове из-за войны, приходят не только за мясом, но и просто поговорить.

Волонтерство – это не только, как говорится, "тушенка". Волонтерство – это больше морально поддержать, морально понять. Мое волонтерство – не только в продуктах, которые мы отдаем. Каждый делает свое дело. Не столь важно, что именно мы делаем, но важно, как мы это делаем. Чтобы о нас были хорошие воспоминания. Я хочу, чтобы когда моей дочери будет 17, 18, 20 лет… Чтобы ей говорили: "Вау, это твой папа? Это твой папа сделал?". Вы представляете, какая гордость будет у нее внутри?

– считает предприниматель.

Иногда люди, которые приходят в магазин, рассказывают о своем доме и о том, что потеряли в родном регионе. Они могут расплакаться и получить от Марты и Тараса понимание и поддержку. И это еще один маленький вклад Кравцев в общую победу.

Заболотовщина становится новым домом

Оказавшиеся в Заболотове люди, спасаясь от войны, находят здесь не только моральную поддержку, но и физическую: крышу над головой, возможность помыться и съесть горячий обед.

Глава села Петр Малиборский рассказывает, что хотя в общине не знали, насколько много людей будут останавливаться в Заболотове, однако понимали, что такие люди точно будут. Поэтому на базе школ для них было подготовлено 430 спальных мест.

Одной из первых откликнулась Тулуковская гимназия, расположенная в соседнем селе от Заболотова. Директор учреждения Галина Дяк говорит, что благодаря сотрудничеству с местными властями удалось обустроить для людей достаточно комфортные условия. Кроме спальных мест здесь установили душ с бойлером, который общими деньгами закупили работники школы и выходцы из села. А также глава села позволил включать отопление даже после окончания отопительного сезона, чтобы люди могли отдохнуть в тепле.

И машинку стиральную нам дали. Еще говорили, что и сушилку дадут, если будет больше переселенцев. Чтобы они могли свою одежду постирать и быстро высушить, если бы надо было,

– рассказывает Галина Дяк.

Обычно в школе останавливаются ненадолго: несколько дней отдыхают и уезжают дальше. Хотя часть гостей сейчас живет в селе в частном секторе. А несколько детей уже присоединились к дистанционному обучению в гимназии.

"Проблем с языком у них нет, но они не привыкли к разговору наших учителей. Там в Киеве, Киевской области немного другой акцент. Вот одна мама приходила, написала заявление, чтобы ребенка присоединить на дистанционное обучение в нашу гимназию, то она на это обратила внимание. Ну я говорю: "А что делать? Каждая частица Украины чем-то выделяется", – улыбается директор.

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Что касается рабочих мест, пока в громаде предложить их всем новым жителям не могут. Хотя даже некоторые из тех, кто недавно приехал в Заболотов, уже над этим работают.

Таргетинг для общества

После вторжения в Заболотове поселился Виталий – таргетолог из Киева. Он приехал сюда, потому что его дедушка был родом из этого края. И теперь мужчина решил своими знаниями помочь общине, которая его приютила. Для этого он обратился в поселковый совет и предложил провести тренинг по таргетингу и SMM.

Я хотел быть полезным общине, потому что я знаю, что здесь есть много переселенцев, многие нуждаются в работе. А эта область позволяет работать онлайн с любой точки мира и работать также с клиентами из-за рубежа. Я знаю, как это сделать, и потому на волонтерской основе хотел помочь,

– делится Виталий, когда мы с ним сидим в местном кафе.

Хотя желающих оказалось не очень много, одна местная предпринимательница уже обратилась к таргетологу за профессиональным советом. Виталий помог ей настроить рекламу для бизнеса. Также он создал чат, в котором он готов помогать заинтересованным заболотовчанам.

Кроме того, знаниями Виталия заинтересовалась и местная власть. По его словам, он планирует сотрудничать с громадой в социальных проектах, а также – над привлечением инвестиций в Заболотов.

Непобедимая община

Хотя полномасштабная война – это ужасное обстоятельство, затронувшее фактически каждую семью, украинцы к ней адаптировались. В частности, в небольшом Заболоте на Ивано-Франковщине поняли, что для того чтобы Украина победила, нужно объединиться и делать все возможное на собственном фронте.

Кто-то сконцентрировался на помощи военным, а кто-то сосредоточился на новых жителях общины. Однако все эти люди – волонтеры, предприниматели, местные власти, педагоги, а также новые жители Заболотова – работают сообща. Они поддерживают друг друга и помогают там, где это необходимо.

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Автор: Мария Очеретяна, Центр совместных действий