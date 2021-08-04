Друг Прохнича, который захватил правительство, рассказал, как уговорил его сдаться

Владимира Прохнича, который угрожал взорвать Кабмин, уговорил сдаться его друг. Волонтер Василий Алексюк говорит, что он сумел найти слова, чтобы Прохнич вышел без боя.

Алексюк говорит, что хорошо знаком с ветераном АТО. С военной службы Прохнич уволился несколько лет назад.

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На Прохнича повлияло его ранение

Увидел в новостях и сразу понял, что надо что-то делать, чтобы не дай Бог не погибли люди. Я выполнил свою роль, свою миссию,

– рассказал Алексюк.

Волонтер рассказал, что Владимир имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Однако на него повлияло его ранение и бытовой уровень жизни.

У него нет жилья, – друг Прохнича

Возможно, где-то у человека сыграло, что он нарушил закон. Если у человека нет жилья. Он работает, не ходит и не требует денег, он "каторжно" работает – на СТО. Иногда мы ему помогали – когда он обращался,

– пояснил друг Прохнича.

Что именно Алексюк говорил товарищу – он не рассказал. Только говорит, что нашел необходимые слова.

Что известно о Владимире Прохниче? По информации СМИ, Прохничу – 43 года. Он – ветеран войны на Востоке, служил в саперном подразделении. Родом мужчина из Луганска, теперь живет в Киеве. По информации СМИ, Прохничу – 43 года. Он – ветеран войны на Востоке, служил в саперном подразделении. Родом мужчина из Луганска, теперь живет в Киеве.

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