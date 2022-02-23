Обстрелы показывают, что России все равно на население временно оккупированной Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире 24 канала отметил волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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Жители Донбасса не будут встречать Россию как "героя"

По его словам, самая главная цель пророссийских боевиков – навести панику, страх и закрепить ненависть. Однако ничего не срабатывает, ведь местное население еще больше агрессирует.

Возможный процент населения, который будет встречать российских военных как "друзей" или "героев", все больше приближается к статистической ошибке. Михаил Макарук Волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm

Макарук уверен, что жители Донбасса будут защищаться: смотрите видео​

На Юге и Востоке больше всего покупают оружие

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич рассказал интересную деталь о покупке оружия и боеприпасов. Больше всего, как он заметил, его покупают именно на территории Южной и Восточной Украины.

"Люди готовятся себя защищать от нашествия орды", – подчеркнул волонтер.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Ситуация на востоке Украины: важное