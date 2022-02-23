Обстріли показують, що Росії все одно на населення тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей. Про це в ефірі 24 каналу зауважив волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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Жителі Донбасу не зустрічатимуть Росію як "героя"

За його словами, найголовніша мета проросійських бойовиків – навести паніку, страх і закріпити ненависть. Однак нічого не спрацьовує, адже місцеве населення ще більше агресує.

Можливий відсоток населення, який зустрічатиме російських військових як "друзів" чи "героїв", все більше наближається до статистичної помилки. Михайло Макарук Волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

Макарук впевнений, що жителі Донбасу захищатимуться: дивіться відео

На Півдні і Сході найбільше купують зброю

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич розповів цікаву деталь про купівлю зброї і боєприпасів. Найбільше, як він зауважив, її купують саме на теренах південної і східної України.

"Люди готуються себе захищати від навали орди", – наголосив волонтер.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Ситуація на Сході Україні: важливе