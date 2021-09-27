Друзья порой делают ошибки, – ЕС о скандале с подводными лодками

Делегация Евросоюза поедет в США на заседание Совета по вопросам торговли между ЕС и США. Там будут пытаться уладить напряжение, возникшее после скандала с подводными лодками.

Несмотря на то, что произошло между Францией, Австралией и США, Евросоюз считает Штаты своим другом. Об этом в интервью СМИ заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее Байден и Макрон обсудили скандал с подводными лодками: посол Франции вернется в США

"Друзья иногда ошибаются"

Евросоюз намерен воспользоваться заседанием Совета по торговле и технологиям с участием США, чтобы укрепить трансатлантические связи. Одним из контекстов, которые будут влиять на тональность, будет скандал с подводными лодками. Впрочем, посланцы от ЕС попытаются сгладить острые углы.

Делегацию от Евросоюза возглавит вице-президент Комиссии Маргрет Вестагер и ее коллега Валдис Домбровскис.

По словам последнего, США являются ключевым партнером, союзником и другом для ЕС. То, что произошло с Францией, он назвал "ошибкой".

Друзья иногда ошибаются, но это не должно омрачать наше суждение о том, где лежит стратегическая связь,

– сказал Домбровскис.

Скандал из-за подводных лодок между Францией и США с Австралией

США и Австралия заключили соглашение с Великобританией о создании нового оборонного союза AUKUS. Он должен улучшить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

По соглашению, для укрепления флота Австралия получит 8 подводных лодок.

Проблема возникла в том, что власти Австралии решили разорвать заключенный контракт с Францией на поставку субмарин. Франция от этого потеряла контракт на 56 миллиардов евро.

Соглашение заключили еще за долго до создания AUKUS – в 2016 году.

Франция возмутилась таким действиям и отозвала своих послов из США и Австралии.