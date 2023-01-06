Идет понижение температуры – в ДТЭК анонсировали отключение света не только днем, но и ночью

Украинская энергосистема пережила 11 больших волн масштабных ракетных атак противника. Поэтому в каждом регионе есть лимиты потребления, которые нельзя превышать.

Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По словам Сахарука, лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения света. Есть случаи, когда ограничения электроэнергии не используются ночью.

Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время,

– объяснил Дмитрий Сахарук.

Раньше в ДТЭК обратились к украинцам. Они попросили максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме.

После того как появился свет по графику, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседнем доме.

Со своей стороны энергетики страны делают все возможное, чтобы максимально оперативно устранять любые повреждения на электросетях, так как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев.

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