ДТЭК использовал запас для восстановления энергосистемы: эксперт объяснил, что это значит

В ДТЭК заявили, что после первых двух атак в октябре запас оборудования для восстановления энергосистемы уже закончился. Это связано с тем, что оборудование, которое повреждают россияне, не является часто заменяемым.

Оно не часто ломается, поэтому у ДТЭК есть ограниченный ресурс такого оборудования. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Требуется время на закупку оборудования

Он отметил, что закупки оборудования для восстановления энергосистемы проходят. Впрочем, ДТЭК не может очень быстро их реализовать.

На все нужно время. Это (закупка оборудования – 24 канал) может занимать даже месяцы,

– объяснил эксперт Института энергетических стратегий.

Кроме того, поступающее оборудование очень часто является бывшим в употреблении. По словам Корольчука, это не проблема. Однако нужно время на то, чтобы его доставить и установить.

В то время, чтобы получить новое оборудование нужно записываться на его производство. Так что о такой возможности сейчас даже не речь не идет.

Корольчук объяснил, что ДТЭК нужно время на закупку нового оборудования: смотрите видео

Оборудование стоит миллионы долларов

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что определенное количество оборудования смогли приобрести. Впрочем, его стоимость достигает сотен миллионов долларов.

Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого,

– отметил Сахарук.

Также он добавил, что ДТЭК работает над тем, как его приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема для всех энергетиков.

Кроме этого, Сахарук отметил, что суммы ущерба для ДТЭК также достигают сотен миллионов долларов.

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