Будут действовать обновленные графики: одесситов предупредили об изменениях в отключениях света

Ситуация в энергосистеме до сих пор тяжелая, поэтому приходится применять стабилизационные отключения света. В частности, в Одессе отключения электроэнергии будут по обновленным графикам.

Одесса – один из тех регионов Украины, который больше всего страдает от вражеских обстрелов, именно поэтому ситуация с энергетикой в городе и в области – критическая. В то же время жителям региона нужно следить за обновлением графиков отключения света, поскольку они иногда могут изменяться.

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Что известно об обновленных графиках отключения света в Одессе

В ДТЭК в понедельник, 19 декабря, сообщили, что будут действовать новые графики стабилизационных отключений в Одессе и регионе.

Они (графики – 24 Канал) разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов,

– отметили энергетики.

В то же время они констатировали, что графики будут трехцветными, в частности:

белый цвет означает, что в это время планируется включение света;

серый цвет на графике свидетельствует, что в эти часы света не будет;

светло-серый цвет на графике предупреждает горожан о возможных отключениях, если дефицит в энергосистеме будет увеличиваться.

Узнать, когда не будет света в вашем доме, если вы живете в Одессе, можно по ссылке на сайте ДТЭК. Заметим, что иногда страница сайта может не работать из-за перегрузки.Кроме того, энергетики призвали сообщать ДТЭК на сайт , или в Фейсбук , или в колцентр , что определенного адреса нет в базе данных.

Нужно помнить, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому следует с пониманием относиться к тому, что нет света и не сетовать на то, что "у соседа есть ток, а у меня нет".



Как работает энергосеть / Картинка 24 Канала

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