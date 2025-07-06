В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами: пострадало много детей

6 июля в Венгрии в аварию попал автобус с украинцами. Почти 20 человек пострадали, большинство – это несовершеннолетние.

ДТП произошло между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар, передает 24 Канал со ссылкой на посольство Украины.

Смотрите также ДТП с автобусом Flixbus возле Берлина: появились подробности о пострадавших украинцах

Сколько пострадавших

Дипломаты посольства Украины сразу выехали на место происшествия.

Известно, что в результате аварии 19 человек пострадали, из них 17 несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере, двое несовершеннолетних граждан получили тяжелые травмы.

Пострадавшие госпитализированы в местные больницы. Остальным 49 пассажирам обеспечено временное расположение и завтрак.

Посольство Украины в Венгрии находится на постоянном контакте с компетентными органами Венгрии и медицинскими учреждениями, в которые госпитализированы граждане Украины. Дело находится на особом контроле учреждения.

По данным венгерской полиции, ДТП произошло около 5 часов утра за пределами Кундялуша. Автобус при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и опрокинулся на бок у железнодорожной насыпи.

В салоне автобуса находились 77 человек – среди них взрослые и дети.

Напомним, что в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 5 румын, один человек погиб, трое ранены.