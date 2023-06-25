Смертельное ДТП в Одесской области: водитель трактора ковшом задел ребенка

В городе Березовка Одесской области 23 июня произошло смертельное ДТП. Водитель трактора задел ковшом 14-летнюю девочку. К сожалению, ребенок умер.

Трагическое событие произошло в 12 часов на улице Парковой. Пострадавшую девочку доставили в больницу. К сожалению, спасти ребенка медикам не удалось.

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Водителю трактора уже сообщили о подозрении

Полиция уже приступила к расследованию. Водитель трактора задержан, ему сообщили о подозрении.

По предварительной информации, 38-летний водитель трактора, двигаясь по дороге, ковшом задел 14-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении. По словам мужчины, ребенка он не заметил,

– рассказали в полиции.

К сожалению, от полученных травм ребенок умер в больнице. Водителя проверили на состояние опьянения. Он трезв, добавили правоохранители.

Дело было открыто по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Теперь водителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с возможным лишением права водить транспортные средства.

В Киевской области в ДТП пострадали четверо детей

17 июня в Броварском районе вблизи села Веселиновка произошло ДТП.

34-летняя водитель "Cherry" выехала на обочину и столкнулась с деревом.

К сожалению, женщина погибла. Четверо пассажиров – детей 5, 11, 14 и 15 лет госпитализировали.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки.