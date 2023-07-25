"ДТП Тандыра" повторилась: на одной дороге уже второй раз сбили насмерть нацгвардейца
Дважды за последние два месяца на блокпостах на Житомирской трассе сбивали военных. Первое смертельное ДТП вызвал бывший председатель Макаровского суда Алексей Тандыр, вторую – водитель автомобиля Volkswagen.
Собственно, сбил Тандыр нацгвардейца Вадима Бондаренко в ночь на 26 мая. О еще одном похожем смертельном ДТП стало известно утром 25 июля. Важно, что дорожно-транспортное происшествие с участием судьи произошло за несколько минут перед комендантским часом, а другое – в тот период, когда он продолжался.
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В то же время 24 Канал связался с полицией Киева, чтобы подтвердить, действительно ли обе аварии произошли на одном блокпосте.
Два ДТП – один блокпост?
Следует сказать, что в пресс-службе правоохранительных органов столицы нам не смогли подтвердить, что ДТП Тандыра и неизвестного водителя легковушки произошли на одном блокпосте. Это потому, что место происшествия после аварии судьи обследовало Государственное бюро расследований, а после прочего – полиция.
Вместе с тем, по словам силовиков, ДТП 25 июля произошло возле станции метро "Святошин" на Берестейском проспекте. Как известно, эта дорога является продолжением Житомирской трассы, на которой произошла авария с участием Тандыра.
Скорее всего, эти аварии произошли на разных блокпостах, однако на одном шоссе и в одном районе – Святошинском.
Житомирская трасса и Брестский проспект довольно длинные участки дороги – на них расположено несколько блокпостов.
Если анализировать фотографии, заявления официальных источников и карту, то можно сделать вывод, что ДТП с участием Тандыра произошла на въезде в столицу, а другое – в нескольких километрах дальше. Если будет точнее – в 4 километрах дальше. На карте это видно.
Расстояние от ДТП с участием Тандыра до аварии с участием водителя Volkswagen: смотрите на карте от Google maps
Итак, "проспект Победы, Киев, 02000" – это координаты места на карте (проспект Победы – старое название). Там произошла авария, в которой виноват бывший глава Макаровского суда. Мы это установили по фотографиям с места происшествия и надземному пешеходному мосту, который на них виднеется.
Место, где произошло ДТП с участием судьи / Фото из телеграм-канала Киевской городской прокуратуры
А авария с участием Volkswagen произошла вблизи станции метро "Святошин", о чем мы писали выше, ссылаясь на полицию.
Видео момента ДТП на Берестейском проспекте: смотрите видео полиции Киева
Вспомним напоследок, что недавно 24 Канал выпустил расследование о бывшем председателе Макаровского районного суда Алексее Тандыре. В частности, мы нашли дело о сбитии нацгвардейца на блокпосте в Киевской области, которую судил Тандыр. Произошла та авария осенью 2022 года.
Расследование в отношении Тандира: смотрите видео