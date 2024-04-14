Ужасное ДТП в окрестностях Киева: водитель грузовика заснул за рулем, есть пострадавшие
Источник:Полиция Киева
Утром 14 апреля на окраине Киева произошла авария с участием шести машин. Известно, что в результате ДТП пострадали 8 человек.
Происшествие случилось на 17 километре Брест-Литовского шоссе. Известно, что виновником ДТП является 53-летний водитель грузовика, он заснул за рулем.
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ДТП на Брест-Литовском шоссе
Утром 14 апреля на 17-м км Брест-Литовского шоссе произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 8 человек.
В сообщении правоохранителей говорится, что водитель грузового автомобиля "MAN" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом марки "Мерседес Спринтер", который в свою очередь потерял курсовую устойчивость и врезался в четыре иномарки.
Последствия ДТП / Фото Полиция Киева
Восемь пассажиров "Мерседес Спринтера", в возрасте от 26 до 83 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Состояние пострадавших сейчас устанавливается.
Виновником ДТП оказался 53-летний водитель грузовика. По предварительной информации, он был трезв, но заснул за рулем.
Полиция начала уголовное производство. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Аварии и ДТП: последние новости
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