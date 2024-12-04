Жуткое ДТП в Днепре: несовершеннолетнему пассажиру BMW суд избрал меру пресечения

В Днепре 4 декабря состоялось судебное заседание, где избрали меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру BMW, водитель которого совершил 1 декабря смертельную аварию. Молодого человека поместили на круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Подозреваемому в ДТП водителю избрали меру пресечения днем ранее.

К теме Смертельное ДТП в Днепре: в Нацполиции взяли ход дела под усиленный контроль

Как избирали меру пресечения пассажиру BMW, совершившей ДТП

Журналисты Суспильного рассказали, что на судебном заседании в Днепре 4 декабря ювенальные прокуроры рассказали, что несовершеннолетнего подозреваемого пассажира BMW трижды привлекали к административной ответственности. Юноша нигде не работает и был отчислен из учебного заведения из-за систематических пропусков занятий.

По данным следствия, машина, которая совершила дорожно-транспортное происшествие, принадлежит отцу пассажира. Сам мужчина отметил, что предоставил авто в пользование 19-летнему другу сына, который был за рулем 1 декабря.

Свою вину несовершеннолетний не признает и заявил, что считает себя одним из пострадавших в аварии. Адвокат юноши отметил, что круглосуточный домашний арест приравнивается к лишению свободы, а поскольку он несовершеннолетний, это не будет способствовать его перевоспитанию.

В конце концов, по данным Офиса генпрокурора, суд избрал несовершеннолетнему подозреваемому пассажиру BMW меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Также молодой человек должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют ему выезжать из страны.

К слову, в результате жуткой аварии в Днепре 1 декабря, где BMW столкнулась с Ford, погибла 10-летняя девочка. Водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей – травмированы, всех их госпитализировали в больницу.