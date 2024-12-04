Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Підозрюваному у ДТП водієві обрали запобіжний захід днем раніше.

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Як обирали запобіжний захід пасажиру BMW, що вчинила ДТП

Журналісти Суспільного розповіли, що на судовому засіданні у Дніпрі 4 грудня ювенальні прокурори розповіли, що неповнолітнього підозрюваного пасажира BMW тричі притягували до адміністративної відповідальності. Юнак ніде не працює та був відрахований з навчального закладу через систематичні пропуски занять.

За даними слідства, автівка, яка вчинила дорожньо-транспортну пригоду, належить батьку пасажира. Сам чоловік зазначив, що надав авто у користування 19-річному другові сина, який був за кермом 1 грудня.

Свою провину неповнолітній не визнає та заявив, що вважає себе одним з потерпілих в аварії. Адвокат юнака зазначив, що цілодобовий домашній арешт прирівнюється до позбавлення волі, а оскільки він неповнолітній, це не сприятиме його перевихованню.

Зрештою, за даними Офісу генпрокурора, суд обрав неповнолітньому підозрюваному пасажиру BMW запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового домашнього арешту. Також молодик має здати закордонний паспорт та всі документи, які дозволяють йому виїжджати з країни.

До слова, внаслідок моторошної аварії у Дніпрі 1 грудня, де BMW зіткнулася з Ford, загинула 10-річна дівчинка. Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей – травмовані, усіх їх ушпиталили до лікарні.