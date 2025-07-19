В Германии авто сбило ребенка и влетело во второй этаж здания

В Германии автомобиль сбил 7-летнего мальчика, после чего пролетел в воздухе и врезался в стену. Пострадали шесть человек, в том числе дети.

Мальчика, который прыгал на батуте, госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Машина сбила ребенка и застряла в здании

Авария произошла вечером 19 июля в тихом жилом районе города Бомте. По словам очевидцев, автомобиль на большой скорости съехал с дороги, пролетел через двор и сбил 7-летнего мальчика, который прыгал на батуте. Далее машина взлетела в воздух и врезалась во второй этаж здания.

По данным полиции, ребенок получил серьезные травмы, которые могут угрожать жизни. Кроме того, внутри автомобиля находились пять человек, в том числе трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет. Все пассажиры получили легкие травмы. Еще одна пассажирка 43 лет получила серьезные повреждения.

Совершил ДТП и застрял в здании / Фото Nord-West-Media TV

На место аварии прибыли экстренные службы. Для извлечения авто из конструкции привлекли кран.

Причины ДТП устанавливаются. Полиция расследует обстоятельства аварии, но уже заверила, что водитель был трезв.

Ранее в Германии произошло ДТП с участием украинцев. Тогда от лобового столкновения автомобилей погиб 2-летний ребенок. Другие члены семьи травмировались.