Водитель был с признаками опьянения: в полиции рассказали детали смертельного ДТП в Хмельницком

В Хмельницком 18 ноября произошла страшная смертельная авария. Нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека.

Известно, что злоумышленника уже задержали правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

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Какие детали рассказали в полиции относительно аварии в Хмельницком

Полицейские отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября в 07:20 часов на остановке по улице Заречанской, 9.

Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по улице Заречанской, допустил касательное столкновение с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП три женщины (60, 56 и 53 лет), которые стояли на остановке, от полученных травм погибли. Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия,

– рассказали правоохранители.

Ужасное ДТП произошло в Хмельницком 18 ноября / Фото полиции Хмельницкой области

В полиции также сообщили, что по факту аварии следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.

К слову, ранее об аварии писали журналисты Суспильного, а также местные телеграм-каналы. Тогда было известно, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на скорости. Из-за аварии также перекрывали движение транспортных средств от улицы Победы до улицы Свободы.