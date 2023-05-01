В Хмельницком водитель сбил военных и полицейскую: есть погибший
1 мая 2023, 17:15Читати новину українською
Источник:Полиция Хмельницкой области
В Хмельницком произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб военный, также травмы получила полицейская.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют.
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Что известно о ДТП в Хмельницком
По информации полиции, 1 мая по улице Тернопольской водитель авто "Опель" на пешеходном переходе сбил трех человек – 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.
В результате аварии один из военных погиб. Двое пострадавших госпитализировали в больницу.
Сейчас водитель задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Смертельное ДТП в Хмельницком / фото полиции
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