Потерпілих госпіталізували до лікарні. Наразі всі обставини аварії з’ясовують.

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Що відомо про ДТП у Хмельницькому

За інформацією поліції, 1 травня по вулиці Тернопільській водій авто "Опель" на пішохідному переході збив трьох осіб – 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.

Унаслідок аварії один із військових загинув. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Наразі водія авто затримали. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.



Смертельна ДТП у Хмельницькому / фото поліції

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