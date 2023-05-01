Потерпілих госпіталізували до лікарні. Наразі всі обставини аварії з’ясовують.
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Що відомо про ДТП у Хмельницькому
За інформацією поліції, 1 травня по вулиці Тернопільській водій авто "Опель" на пішохідному переході збив трьох осіб – 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.
Унаслідок аварії один із військових загинув. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні.
Наразі водія авто затримали. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Смертельна ДТП у Хмельницькому / фото поліції
Інші ДТП в Україні: останні новини
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