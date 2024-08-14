В Киеве произошло ужасное ДТП: тело погибшего деблокировали из искореженного авто
Источник:ГСЧС в Киеве
Вечером 13 августа на Литовском проспекте в Оболонском районе Киева произошло ужасное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
Так, в результате столкновения "Subaru" с грузовиком "Volvo", водитель легковушки погиб на месте. Тело мужчины деблокировали из искореженного авто спасатели и передали правоохранителям.
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Что известно о ДТП в Киеве
Сообщение о ДТП на Литовском проспекте, что в Оболонском районе столицы, поступило в ГСЧС 13 августа в 20:26.
В результате столкновения легкового автомобиля "Subaru" с грузовиком "Volvo", водитель легкового авто погиб на месте. С помощью гидравлического инструмента тело погибшего было деблокировано и передано правоохранителям,
– сообщили в ГСЧС.
Также отметили, что причину дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.
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В Киеве произошло ужасное ДТП / Фото ГСЧС